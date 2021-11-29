ECB'ye göre ekonomik belirsizlik artıyor

ECB Başkan Yardımcısı Guindos, koronavirüs varyantının ekonomik belirsizlikleri devam ettirdiğini; ECB Başkanı Lagarde ise Euro Bölgesi'nin varyantlarla mücadele için donanım kazandığını aktardı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, İspanya'nın kuzeyindeki Madrid kentinde katıldığı bir finans konferansında yaptığı konuşmada, "Ekonomik durum yüksek derecede belirsizlikle çevrili… Koronavirüs vakalarının arttığını ve yeni varyantların ortaya çıktığını görüyoruz." dedi.

"TÜM SEÇENEKLERİ AÇIK TUTMAK PARA POLİTİKASI İÇİN ÖNEMLİ"

Yüksek aşılama oranlarının Avrupa'nın bu risklere daha iyi hazırlanmasına yardımcı olacağını ifade eden De Guindos, tüm seçenekleri açık tutmanın para politikası için önemli olduğunu vurguladı.

FRANSA MERKEZ BAŞKANI GALHAU, VARYANTI TEHDİT OLARAK GÖRMÜYOR

Öte yandan Fransa Merkez Başkanı Francois Villeroy de Galhau, yeni virüs varyantını ekonomi için çok fazla tehdit olarak görmediğini belirtti.

"YENİ VARYANT EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ ÇOK FAZLA DEĞİŞTİRMEMELİ"

Villeroy de Galhau, çevrimiçi bir finans konferansına yaptığı konuşmada koronavirüs salgınını ve yeni varyantları yakından izlenmesi gerektiğini belirterek, “Ancak art arda gelen koronavirüs dalgalarının ekonomik etkilerinin şimdiye kadar daha az zarar verici olduğu görüldü ve bu (yeni varyant) muhtemelen ekonomik görünümü çok fazla değiştirmemeli.” dedi.

“EURO BÖLGESİ, YENİ BİR KORONAVİRÜS DALGASININ EKONOMİK ETKİSİYLE YÜZLEŞMEK İÇİN DAHA DONANIMLI”

Öte yandan, ECB Başkanı Christine Lagarde ise pazar günü İtalyan RAI televizyonuna verdiği demeçte Euro Bölgesi'nin yeni bir koronavirüs dalgasını veya Omicron varyantının ekonomik etkisiyle yüzleşmek için daha donanımlı olduğunu söyledi.

Lagarde, Euro Bölgesi’nin ekonomik toparlanması konusunda bariz bir endişe olduğunu belirterek, “Ancak çok şey öğrendiğimize inanıyorum. Artık düşmanımızı ve hangi önlemleri alacağımızı biliyoruz. Hepimiz beşinci dalga veya Omicron varyantı gibi bir riske yanıt vermek için daha donanımlıyız.” ifadesini kullandı.