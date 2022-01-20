ECB'ye göre enflasyon 2022'de kademeli olarak gerileyecek

ECB'ye göre enflasyon 2022'de kademeli olarak gerileyecek

ECB Başkanı Lagarde, Euro Bölgesi'nde enflasyonun tedarik darboğazlarının hafiflemesiyle bu yıl kademeli olarak düşeceğini öngördüklerini açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, üye ülkeleri etkisi altına alan enflasyonla ilgili gelecek öngörülerine paylaştı.

TEDARİK ZİNCİRİ SORUNUNDA GELİŞME

France Inter radyosunda soruları yanıtlayan Lagarde, koronavirüs salgınının neden olduğu tedarik zinciri sorunlarına ilişkin bazı istikrar işaretlerini gördüklerini bildirdi.

"FİYATLAR KADEMELİ OLARAK DÜŞECEK"

Euro Bölgesi'nde enflasyonun ana yönlendiricisi artan enerji fiyatları ve tedarik darboğazlarının da hafiflemesini beklediklerini anlatan Lagarde, "Bu (fiyatlar) 2022'de istikrar kazanacak ve kademeli olarak düşecektir." açıklamasını yaptı.

"FED'LE BİRLİKTE HAREKET ETMEK İÇİN NEDEN YOK"

Artan enflasyon baskılarına karşı ECB’nin politikası sorulduğunda Lagarde, Euro Bölgesi'nin ABD ekonomisinden farklı bir durumda olduğunu da belirterek, ECB'nin Fed ile aynı şekilde hareket etmesi için hiçbir neden olmadığını söyledi.

Lagarde, "ABD ekonomisinin toparlanma döngüsü Avrupa'nın önünde. Bu nedenle bizim, Fed'in yapacağı öngörülen şekilde hızla hareket etmemize gerek yok.” değerlendirmesinde bulundu.

FİYAT ARTIŞLARINA PARA POLİTİKASI İLE TEPKİ VERİYORUZ

ECB Başkanı Lagarde, fiyat artışlarına para politikası önlemleriyle tepki vermeye hazır olduklarını da vurguladı.

Euro Bölgesi'nde mevcut yüksek enflasyon seviyesine rağmen, Lagarde, faiz oranlarında hızlı bir dönüşün söz konusu olmadığı sinyalini de verdi.

"TAHVİL GETİRİLERİ YÜKSELİYORSA EKONOMİNİN TEMELİ GELİŞİYOR DEMEKTİR"

Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomisi Almanya'da 10 yıllık tahvillerin 2019'dan bu yana ilk kez yüzde 0'ın üzerine çıkmasıyla ilgili olarak da Lagarde, “Tahvil getirileri tekrar yükselirse, bu ekonominin temelleri gelişiyor anlamına gelir.” diye konuştu.

Öte yandan, Euro Bölgesi'nde, aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 5 ile kayıtlardaki en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Enflasyonun, ECB'nin yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde kalması dikkati çekiyor.