Economist: İnsanların enflasyon beklentileri artıyor

Küresel ölçekte artan hayat pahalılığı, ekonominin bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Merkez bankalarının, beklentileri geri çekmek için insanları ikna etmesi gerektiği vurgulandı.

Tüketici fiyatları, dünya çapında yükseliş eğilimi göstermeye devam ediyor.

Koronavirüs pandemisinin ardından yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı, hayat pahalılığını tırmandıran bir diğer etmen olarak öne çıkıyor.

"Aşağı indirmek zor olacak"

Londra merkezli Economist dergisinin "İnsanların enflasyon beklentileri artıyor, aşağı indirmek zor olacak" başlıklı yazısında oluşan tablo incelendi.

"Merkez bankalarını kimse dinlemiyor" denilerek, yüksek gelirli ülkelerdeki tüketici fiyatlarının, 1980'lerden bu yana en yüksek oran olan yıllık yüzde 9'dan fazla arttığına dikkat çekildi.

"Endişe verici bir gelişme"

Diğer taraftan halkın da sürekli olarak yüksek enflasyon beklemesinin endişe verici bir gelişme olduğu kaydedildi.

Amerikalıların orta vadeli enflasyon beklentilerinin yükseldiğini gösteren rakamların, geçen haftaki piyasa çalkantısının başlamasını tetiklediği belirtildi.

"Merkez bankaları insanları ikna etmeli"

Analizde, "Merkez bankaları, acilen insanları enflasyonu düşürme konusunda ciddi olduklarına ikna etmeli. Ancak, halkın fikrini değiştirmek olağanüstü zor olabilir." denildi.

ABD'de finansal piyasalar, haneler, profesyonel tahminciler ve firmalar olmak üzere dört grubun enflasyon beklentisi mercek altına alındı.

Daha fazla yüksek enflasyon beklentisi

Profesyonel tahminciler ve finansal piyasaların öngörülerinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 2 hedefine yakın kalmaya devam ettiği, fakat tüketicilerin inançlarının bu yönde olmadığı aktarıldı.

"Fiyatların önümüzdeki yıl yüzde 5'in üzerinde artmasını bekliyorlar. Artan emtia, ücret ve diğer girdi maliyetlerine maruz kalan firmalar daha da yüksek enflasyon bekliyor." notuna yer verildi.

Beklentileri aşağı çekmekte yaşanan sorun

Beklentilerin ABD dışında da arttığı ifade edilerek, "Merkez bankaları bu beklentileri tekrar aşağı çekmekte sorun yaşıyor. Bunun nedeni, yatırımcılar ve finans gazetecileri dışında az kişinin söylediklerine dikkat etmesidir.

Düşükken, kimsenin enflasyonu umursamasına gerek yoktu. Bugünün politika yapıcıları, bu başarının ta kendisi tarafından kısıtlanıyor. Enflasyon beklentilerini geri almak için, insanları oturup dinlemeye ikna etmek için ellerinden gelen her şeyi denemeleri gerekebilir." görüşü paylaşıldı.