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- Eczanelerin kârlılığına yönelik destekler arttırıldı
Eczanelerin kârlılığına yönelik destekler arttırıldı
- 12.10.2022 - 17:37
- Güncelleme : 12.10.2022 - 17:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla eczacıların ilaçlardan aldığı kâr oranları yükseltildi.
2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Beşeri Tıbbi Ürenlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar”ın 6. maddesi değiştirildi.
Buna göre 100 liraya kadar olan ilaçlarda eczacı kârı yüzde 25’ten 28’e çıkartıldı. 200-400 lira arasındaki ilaçlarda eczacı kâr payı yüzde 12’den 18’e, 400 lira üzeri ilaçlarda yüzde 12’den 13’e çıktı. Ecza depolarının kâr oranları ise değişmedi.
Eczanelerin mali durumları iyileştiriliyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, koronavirüs salgınıyla mücadelede ilk sırada yer alan sağlık sektörünün önemli bileşenlerinden olan eczanelerin mali durumların iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor.
Eczacılara reçete başına ödenen bedeller arttı
Bu kapsamda, mart ayında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasında her yıl yapılan protokol güncellemesiyle eczacılara reçete başına ödenen bedeller artırıldı.
Eczacılara yaklaşık 3,2 milyar lira destek
Temmuz ayında İlaç Fiyat Kararnamesi'nde yapılan düzenlemeyle eczacı kâr oranlarında artışa gidildi ve bu düzenlemelerle eczacılara yaklaşık 3,2 milyar lira destek sağlandı.
Eczacıların kâr oranlarına denk gelen tüm baremler yüzde 100 artırıldı
Resmi Gazete'de bugün yayınlanarak yürürlüğe giren eczanelerin ilaçlardan aldığı kâr payının yükseltilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ile de eczacıların kâr oranlarına denk gelen tüm baremler yüzde 100 artırılarak eczacılar lehine iyileşme sağlandı.
2022'deki destek tutarı 5 milyar lira
Söz konusu düzenlemeyle bu yıl içinde eczanelerin gelirlerini ve kârlılığını artırmaya dönük verilen destek tutarı 5 milyar liraya ulaştı.
İlave destek geliyor
Ayrıca en düşük cirolu gruptaki eczanelerin mali durumlarının iyileştirilmesine yönelik ilave bir çalışmanın kısa sürede sonuçlandırılması bekleniyor.