Eczanelerin kârlılığına yönelik destekler arttırıldı

Eczanelerin ilaçlardan aldığı kâr payının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyle bu yıl içinde eczanelerin gelirlerini ve kârlılığını artırmaya dönük verilen destek tutarı 5 milyar liraya ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla eczacıların ilaçlardan aldığı kâr oranları yükseltildi.

2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Beşeri Tıbbi Ürenlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar”ın 6. maddesi değiştirildi.

Buna göre 100 liraya kadar olan ilaçlarda eczacı kârı yüzde 25’ten 28’e çıkartıldı. 200-400 lira arasındaki ilaçlarda eczacı kâr payı yüzde 12’den 18’e, 400 lira üzeri ilaçlarda yüzde 12’den 13’e çıktı. Ecza depolarının kâr oranları ise değişmedi.

Eczanelerin mali durumları iyileştiriliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, koronavirüs salgınıyla mücadelede ilk sırada yer alan sağlık sektörünün önemli bileşenlerinden olan eczanelerin mali durumların iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor.

Eczacılara reçete başına ödenen bedeller arttı

Bu kapsamda, mart ayında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasında her yıl yapılan protokol güncellemesiyle eczacılara reçete başına ödenen bedeller artırıldı.

Eczacılara yaklaşık 3,2 milyar lira destek

Temmuz ayında İlaç Fiyat Kararnamesi'nde yapılan düzenlemeyle eczacı kâr oranlarında artışa gidildi ve bu düzenlemelerle eczacılara yaklaşık 3,2 milyar lira destek sağlandı.

Eczacıların kâr oranlarına denk gelen tüm baremler yüzde 100 artırıldı

Resmi Gazete'de bugün yayınlanarak yürürlüğe giren eczanelerin ilaçlardan aldığı kâr payının yükseltilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ile de eczacıların kâr oranlarına denk gelen tüm baremler yüzde 100 artırılarak eczacılar lehine iyileşme sağlandı.

2022'deki destek tutarı 5 milyar lira

Söz konusu düzenlemeyle bu yıl içinde eczanelerin gelirlerini ve kârlılığını artırmaya dönük verilen destek tutarı 5 milyar liraya ulaştı.

İlave destek geliyor

Ayrıca en düşük cirolu gruptaki eczanelerin mali durumlarının iyileştirilmesine yönelik ilave bir çalışmanın kısa sürede sonuçlandırılması bekleniyor.