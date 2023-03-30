Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da buğday üreticisi son yağışlarla sevindi Trakya'da yaşanan kuraklık buğday üreticilerini endişelendirirken; son dönemde yağan yağışlarla buğday gelişti ve bu endişelerin yerini sevinç aldı.

AA

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Trakya'da son yağışlar buğdayın gelişimine destek oldu.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da bir süre önce ekilen buğday tohumları yeşerdi.

Bölgede etkili olan kuraklık nedeniyle gelişiminde sıkıntı yaşanan buğday, son dönemdeki yağışlarla istediği suya kavuştu.

Kırklareli'de 1 milyon 200 bin dekara buğday ekilmiş durumda

Kırklareli'nde 1 milyon 200 bin dekar alanda buğday ekildi. Kentte geçen yıl 740 bin ton buğday rekoltesine ulaşılmıştı.

"Son yağışların buğdaya çok büyük faydası oldu"

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, son yağışların buğdaya çok büyük faydasının olduğunu söyledi.

"Yağışlar buğday ekim alanlarımıza 'can suyu' oldu"

Özellikle nisan ve mayıs aylarında bölgenin yağış alması durumunda buğday üretiminde bir sıkıntı olmayacağını belirten Aksoy, "Mevsimsel yağışlar buğday ekim alanlarımıza 'can suyu' oldu. Tahılın ekili olduğu alanlara yağışların çok faydası oldu. Önümüzdeki haftalarda da yağış bekleniyor. İnşallah bereketli bir yıl geçireceğiz." dedi.

Tekirdağ'da çiftçi mutlu

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, kurak geçen bir dönemin ardından gelen yağışların çiftçiyi sevindirdiğini söyledi.

Yağmurların buğdaya "ilaç" gibi geldiğini ifade eden Öcal, şu ifadelereri kullandı:

Kurak bir dönem yaşadık. Çiftçiler endişeleniyordu. Son haftalarda güzel yağışlar oldu. Yağışlar buğdaya çok iyi geldi. Bir olumsuzluk olmadığı sürece buğdayda çiftçinin yüzünü güldürecek verimler alınacaktır.

Edirne'de 1 milyon 363 bin dekarda ekim yapıldı

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt da ekim sezonunda yağışların yetersiz olması nedeniyle 1 milyon 363 bin dekarda buğday buğdayın kuruya ekildiğini ifade etti.

Edirne'de kasım ayında tüm hububat ekimleri tamamlandığını aktaran Bayazıt, şunları kaydetti: