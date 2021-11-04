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    Edirne'de 5 liraya düşen hamsi yoğun ilgi görüldü

    Geçen haftalarda kilosu 40 liradan satılan hamsinin fiyatı 5 liraya düşünce, kasalarca balık kısa sürede tükendi.
    • AA
    • 04.11.2021 - 17:38
    • Güncelleme : 05.11.2021 - 08:38
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    Edirne'de 5 liraya düşen hamsi yoğun ilgi görüldü

    Edirne'de Balıkpazarı Caddesi'ndeki  tezgahlarında hamsinin kilosunun 5 liraya düştüğünü duyan vatandaşlar, tezgahların önünde yoğunluk oluşturdu. Kasa kasa alınan hamsiler kısa sürede tükendi.

    Balıkçı Hamza Köksoy, hamsinin kilosunun 5 liraya düşürmesiyle birlikte vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

    40 LİRALIK HAMSİ, 5 LİRADAN SATILDI

    Sadece Edirne'deki vatandaşların değil Bulgaristan'dan gelen misafirlerinde kilolarca hamsi aldığını anlatan Köksoy, "Geçen hafta 35-40 liradan hamsi sattık. Bu hafta 5 lira oldu. Vatandaşlar kasa kasa hamsi alma fırsatı buldu." dedi.

    Edirne'de kilosu 5 liraya düşen hamsi, dakikalar içinde satıldı - Video

    Edirne de 5 liraya düşen hamsi yoğun ilgi görüldü #1

    "İNŞALLAH FİYATLAR HEP BÖYLE OLUR"

    Bulgaristan'dan gelen Berkan Vatansever ise fiyatların Bulgaristan'a göre çok ucuz olduğunu belirterek, "Ben 20-30 kilo aldım. Konserve yapacağım. Derin dondurucuya atacağım. İnşallah fiyatlar hep böyle olur." diye konuştu.

    Vatandaşlar da hamsinin fiyatının herkesin alabileceği bir seviyeye indiğini dile getirdi.

    Edirne de 5 liraya düşen hamsi yoğun ilgi görüldü #2

    Edirne de 5 liraya düşen hamsi yoğun ilgi görüldü #3

    Edirne de 5 liraya düşen hamsi yoğun ilgi görüldü #4

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