Edirne'de ayçiçeği ekim mesaisi başladı

Ayçiçeği ekimi artan fiyatların düşürülmesi açısından önem kazandı. Türkiye'nin önde gelen ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne'de, üreticilerin ekim mesaisi başladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından dünya genelinde tarım alanında sorunlar yaşanıyor. Edirne'nin bereketli topraklarında ayçiçeği ekimi hazırlıkları tamamlandı. Edirneli üreticiler, ayçiçeği tohumlarını toprakla buluşturuyor.

Edirne'de yaklaşık 1 milyon dönümlük alanda ayçiçeği ekimi yapılıyor.

EDİRNELİ ÇİFTÇİLER SEZONDAN UMUTLU

Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, kent genelinde tarlasını hazırlayan çiftçilerin ayçiçeği ekimine başladığını, yeni sezondan umutlu olduklarını söyledi.

Edirneli üreticiler olarak ellerinden gelenin en iyisini yaparak tarımsal faaliyete devam ettiklerini belirten Arabacı, "Ülkemizin ihtiyacını karşılamak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Hem kendi ekonomimize hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Hava güzel gidiyor, kış yağışları güzeldi. Başlangıç için güzel bir ortam var. Belli aralıklarla yağış aldığımız bir dönem olmasını ve bereketli bir yıl temenni ediyorum." dedi.

"AYÇİÇEĞİNDE ŞU AN İÇİN SIKINTI YOK"

Türkiye'de ayçiçeği sorunu olmadığını dile getiren Arabacı, şunları kaydetti:

"Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından ayçiçeğiyle ilgili birçok polemik oluştu. Söylentiler çıktı, raflarda yağ kalmayacak denildi. Şu an için baktığımızda bu yıl böyle bir sıkıntı yok. Tabii bu savaş böyle devam ederse sonrasında ne olacak bilmiyoruz. Çünkü biz ülke ihtiyacımızın yüzde 50'sini üretiyoruz, geri kalan kısmını Rusya ve Ukrayna'dan alıyorduk. İnşallah bu savaş uzun sürmez ve bir an önce biter, önümüzdeki yıllarda bu tarz sıkıntılar olmaz."