Edirne’de buğday 5 lira 411 kuruş oldu

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 5 lira 411 kuruştan satıldı.

Önce koronavirüs salgınında arzın talebi karşılayamayacak olması endişesi ile yukarı tırmanan buğday fiyatları, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş nedeni ile durdurulamıyor.

EDİRNE'DE BUĞDAY 5 LİRA 411 KURUŞ OLDU

Edirne Ticaret Borsası’nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 5 lira 411 kuruştan satıldı.

EDİRNE TİCARET BORSASI'NDA İŞLEM GÖREN BAZI ÜRÜNLERİN FİYATLARI

Edirne Ticaret Borsası’nda işlem gören bazı ürünlerde fiyatlar şu şekilde işlem görüyor:

“Buğday kilogram en düşük 2,009TL, en yüksek 5,411 TL. Ayçiçeği kilogram en düşük 15,127 TL en yüksek 16,001 TL, Dana kilogram en düşük 49,700 TL en yüksek 50,22 TL, Düve kilogram en düşük 39,70 TL en yüksek 39,70 TL, İnek kilogram en düşük 29,97 TL en yüksek 29,99 TL, Koyun kilogram en düşük 29,90 TL en yüksek 25,00 TL, Kuzu kilogram en düşük 38,90 TL en yüksek 52,45 TL, Toklu kilogram en düşük 31,30 TL en yüksek 49,25. TL”.