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Edirne'de buğday 5,152 liradan satıldı

Edirne'de buğday 5,152 liradan satıldı

Ticaret borsaları ürün alım fiyatlarını belirliyor. Edirne'de de buğday ve arpanın satış alış bedeli olarak kabul edilen alımlar yapıldı.