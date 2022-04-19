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- Edirne'de buğday 5,152 liradan satıldı
Edirne'de buğday 5,152 liradan satıldı
Ticaret borsaları ürün alım fiyatlarını belirliyor. Edirne'de de buğday ve arpanın satış alış bedeli olarak kabul edilen alımlar yapıldı.
- 19.04.2022 - 15:40
- Güncelleme : 19.04.2022 - 16:20
Edirne Ticaret Borsası’nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 5 lira 152 kuruştan satıldı.
Ticaret Borsası'nda bugün işlem gören diğer ürün ise arpa oldu.
Arpanın kilosu ise 5,051 liradan
İHA'nın haberine söre, buğdayın kilosu 5,152 liradan arpanın kilosu ise 5,051 liradan satışa sunuldu.