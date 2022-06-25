Rusya-Ukrayna savaşı tahıl üretimi ve ihracatı açısından dünyada bir boşluk oluşturdu. Türkiye de üretim alanlarını artırarak rekolte hedefini büyüttü.

Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber tüm dünyayı etkileyen gıda krizinin başında yer alan stratejik gıda ürünü olan buğdayda, Edirneli üreticiler hasada başladı.

Buğday sezonunun başlamasıyla bütün çiftçilerin bir an önce buğdaylarını hasat etme telaşına düşülen Edirne’de bu yıl çiftçiler buğday rekoltesinden umutlu olduklarını belirtti.

Çiftiler emeklerinin karşılığını almak için tarlada mesai yapıyor

İHA'nın haberine göre, 1 yıllık emeklerinin karşılığını almak için sabahın erken saatlerinde tarlalarının yolunu tutan üreticiler, hasadı gece geç saatlere kadar devam ettiriyor.

İlerleyen dönemden daha umutluyuz

Dekar başına yaklaşık 400-500 kilogram verim alan buğday üreticileri, bahar aylarında yağışların az olmasına rağmen iyi verim aldıklarını ve ilerleyen dönemden daha da umutlu olduklarını ifade etti.

Uzun aradan sonra tarlalarda hasada başlayan biçerdöverciler, hasat döneminin sevincini ve bereketini yaşadı.

Edirne'de buğday hasadı devam ediyor VİDEO

Son yağışlar Trakya'da verimi artırdı

Trakya’da son yağışlarla birlikte yüksek verim aldıklarını belirten Evren Mercan, “Buğday verimi geçen yıla oranla bu yıl biraz düşük ama yine de iyi olduğunu düşünüyorum. Edirne’de 3-4 gündür hasadımız devam ediyor. Bazen kırkikindi yağmurları yağdığından dolayı hasada engel olabiliyor. Sabah başka yerde hasat yapıyorduk; yağmur yağdığından dolayı burada devam ediyoruz. Verimimiz iyi, kötü değil. Hasat dönemi bütün çiftçilerimize bol bereketli, hayırlı olsun inşallah.” dedi.

Buğdaylar biçildikten sonra depoya taşınacak

Eşinin çiftçilik yaptığını ve tarlaya yardıma geldiğini ifade eden Buse Mercan, eşinin buğdayları biçtiğini kendisinin de yemek ve çay getirdiğini belirterek, "İşçilerin traktörlerin kasasına doldurdukları buğdayları depolara taşıyor. Ben de oğlumla birlikte tarlaya geldim. İnşallah bütün çiftçiler için bereketli bir sene olur ve herkes emeğinin karşılığını alır.” ifadelerini kullandı.