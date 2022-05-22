Petrol
112.91
0.78%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
479.765
1.06%
BTXN Coin
13.52
3.28%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Bulutlu 23 C

    Edirne'de dağıtılan 300 kilo ciğer, 10 dakika içinde bitti

    Türk Mutfağı Haftası tüm yurtta çeşitli etkinliklerde kutlanırken, Edirne de kendine özgü yiyeceği ciğerle ilgili bir etkinlik düzenledi.
    • 22.05.2022 - 17:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Edirne'de dağıtılan 300 kilo ciğer, 10 dakika içinde bitti

    Edirne'de, kentin meşhur lezzeti tava ciğer, halka ücretsiz olarak dağıtıldı.

    Vatandaşların kuyruk oluşturduğu etkinlikte toplam 300 kiloluk tava ciğer, 10 dakikada bitti.

    Edirne, Türk Mutfağı Haftası'na tava ciğer dağıtarak katıldı

    Emine Erdoğan himayelerinde 21-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen "Türk Mutfağı Haftası"nda Edirne'de kentin meşhur lezzeti tava ciğer dağıtımı yapıldı.

    Kentin tarihi simgesi Eski Cami önündeki etkinlik başlamadan dakikalar önce vatandaşlar stant önünde kuyruk oluşturdu.

    DHA'nın haberine göre, etkinlikte yaklaşık 300 kilo ciğer, dağıtılmaya başladıktan 10 dakika sonra tükendi.

    Edirne de dağıtılan 300 kilo ciğer, 10 dakika içinde bitti #1

    "Edirne'nin lezzetleri çok zengin"

    Etkinlikte, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'nin 3 medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir olduğunu belirterek, "Bu hafta Türk Mutfağı Haftası, Cumhurbaşkanımızın eşleri Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde Türkiye'nin lezzetleri tanıtılıyor. Elbette Edirne de çok zengin Osmanlı mutfağına ev sahipliği yapmış ama onun ötesinde 3 imparatorluğun yaşadığı Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yaşadığı bir şehir. Dolayısıyla lezzetleri çok zengin. Biz de bu lezzetleri bu hafta tanıtıyoruz.

    Edirne de dağıtılan 300 kilo ciğer, 10 dakika içinde bitti #2

    Edirne denince ilk akla gelen tava ciğeri ve badem ezmesi

    Bugün de Edirne denince ilk akla gelen tava ciğeri ve badem ezmesi tanıtımı yapılıyor. Etkinlikler bütün hafta boyunca Edirne'mizin lezzetlerinin tanıtımıyla devam edecek." dedi.

    Edirne de dağıtılan 300 kilo ciğer, 10 dakika içinde bitti #3

    Edirne de dağıtılan 300 kilo ciğer, 10 dakika içinde bitti #4

    Edirne de dağıtılan 300 kilo ciğer, 10 dakika içinde bitti #5

    Edirne de dağıtılan 300 kilo ciğer, 10 dakika içinde bitti #6

    Edirne de dağıtılan 300 kilo ciğer, 10 dakika içinde bitti #7

    Edirne de dağıtılan 300 kilo ciğer, 10 dakika içinde bitti #8

    Edirne de dağıtılan 300 kilo ciğer, 10 dakika içinde bitti #9


    İlginizi Çekebilir

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    Toyota, hidrojenli araç çalışmalarını hızlandırıyor
    Otomobil

    Toyota, hidrojenli araç çalışmalarını hızlandırıyor

    Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan yemyeşil gözleri ve kusursuz fiziğiyle akılları baştan aldı!
    Medya

    Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan yemyeşil gözleri ve kusursuz fiziğiyle akılları baştan aldı!

    Görüş Bildir