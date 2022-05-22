Edirne'de dağıtılan 300 kilo ciğer, 10 dakika içinde bitti

Türk Mutfağı Haftası tüm yurtta çeşitli etkinliklerde kutlanırken, Edirne de kendine özgü yiyeceği ciğerle ilgili bir etkinlik düzenledi.

Edirne'de, kentin meşhur lezzeti tava ciğer, halka ücretsiz olarak dağıtıldı.

Vatandaşların kuyruk oluşturduğu etkinlikte toplam 300 kiloluk tava ciğer, 10 dakikada bitti.

Edirne, Türk Mutfağı Haftası ' na tava ciğer dağıtarak katıldı

Emine Erdoğan himayelerinde 21-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen "Türk Mutfağı Haftası"nda Edirne'de kentin meşhur lezzeti tava ciğer dağıtımı yapıldı.

Kentin tarihi simgesi Eski Cami önündeki etkinlik başlamadan dakikalar önce vatandaşlar stant önünde kuyruk oluşturdu.

DHA'nın haberine göre, etkinlikte yaklaşık 300 kilo ciğer, dağıtılmaya başladıktan 10 dakika sonra tükendi.

" Edirne'nin lezzetleri çok zengin "

Etkinlikte, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'nin 3 medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir olduğunu belirterek, "Bu hafta Türk Mutfağı Haftası, Cumhurbaşkanımızın eşleri Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde Türkiye'nin lezzetleri tanıtılıyor. Elbette Edirne de çok zengin Osmanlı mutfağına ev sahipliği yapmış ama onun ötesinde 3 imparatorluğun yaşadığı Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yaşadığı bir şehir. Dolayısıyla lezzetleri çok zengin. Biz de bu lezzetleri bu hafta tanıtıyoruz.





Edirne denince ilk akla gelen tava ciğeri ve badem ezmesi

Bugün de Edirne denince ilk akla gelen tava ciğeri ve badem ezmesi tanıtımı yapılıyor. Etkinlikler bütün hafta boyunca Edirne'mizin lezzetlerinin tanıtımıyla devam edecek." dedi.

























