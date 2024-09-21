Edirne'de fiyatlar Bulgarlara da pahalı gelmeye başladı Bulgaristan'a sınır Edirne'ye daha önce akın akın gelerek alışveriş yapan Bulgarların, artık fiyatları pahalı buldukları için gelmemeye başladığı belirtiyor.

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ANKA

Edirne esnafı, kur farkına rağmen Bulgar turistlerin pahalılık nedeniyle eskiye oranla çok fazla alışveriş yapmadığını ileri sürdü.

Esnaf Birkan Makas, eskiye nazaran fiyat artışının fazla olduğu ve fırsatçılık yaparak, fahiş fiyat artışları yapanların bulunduğunu gözlemlediklerini dile getirdi.

Bulgar turistler, gurbetçi yoğunluğu nedeni ile sınır kapılarındaki yığılmadan dolayı yaz aylarında Edirne'ye gelmeyi erteledi.

SINIRDA GURBETÇİ YOĞUNLUĞU VARKEN GELMEDİLER

Yaz döneminde sınır kapılarındaki gurbetçi yoğunluğu nedeniyle alışveriş için Edirne’yi tercih etmeyen Bulgar turistler, az da olsa bugün alışveriş için kente geldi.

"FİYATLAR BULGARLARA PAHALI GELDİ"

Bulgaristan para birimi levanın Türk lirası karşısında 19,50 TL olmasına rağmen Edirne’deki bazı esnaf, ürün fiyatlarının Bulgarlara pahalı gelmeye başladığını, almak istemediklerini söyledi.

"KENDİ ESNAFIMIZ FIRSATÇILIK YAPTI"

Esnaf Makas, Bulgarların sayılarının azalmasına rağmen yine de yerli halka göre daha fazla alışveriş yaptıklarını belirterek, şu sözleri kaydetti:

Eskiye nazaran daha az geliyorlar ama ekmeğimizi alıyoruz. Yerli halka göre daha çok alışveriş alıyorlar. Paraları değerli olduğu için biraz daha iyi. Yazın çok az geldiler. Yazın Almancı sezonunda gelmiyorlar. Eskiye nazaran fiyat artışı çok oldu. Kendi esnafımız da fırsatçılık yaptı. 3 kuruşluk malı 5 kuruşa satmaya çalıştı. Yerli halkın yüzüne hiç bakmadı. Şu anda söylediğimiz fiyatlar Bulgarlara da pahalı gelmeye başladı. Bu mont burada 30 levaysa Bulgaristan’da da 30 leva, ‘buradan taşımanın anlamı kalmadı’ diyor.

"ESKİSİ GİBİ ALIŞVERİŞ YAPMIYORLAR"

Esnaf Muhammed Özen de yayanınları şöyle özetledi:

Sezonumuz yeni başladı. Gelmeye yeni başladılar. Uzun süredir gelmiyorlardı. Eylül, ekim, kasım, aralık, ocak öyle gidecek. Fiyatlar biraz yüksek geliyor. Önceden fiyatlarda artış yoktu. Şmdi fiyatlarda artış olduğu için Edirne’ye çok yoğun müşteri gelmiyor. Genellikle İstanbul, Kırklareli’ne gidiyorlar. Eskisi gibi alışveriş yapmıyorlar.