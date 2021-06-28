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Edirne’de ilk mahsul kanola kilosu 10 liradan satıldı

Edirne’de ilk mahsul kanola kilosu 10 liradan satıldı

Yeni hasat sezonunun tüm üreticilere hayırlı ve bereketli olması dilekleri ile Edirne'de ilk hasat kanolalar ticaret borsasında satışa çıktı.