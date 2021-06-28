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    Edirne’de ilk mahsul kanola kilosu 10 liradan satıldı

    Yeni hasat sezonunun tüm üreticilere hayırlı ve bereketli olması dilekleri ile Edirne'de ilk hasat kanolalar ticaret borsasında satışa çıktı.
    • İHA
    • 28.06.2021 - 17:00
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    Edirne’de ilk mahsul kanola kilosu 10 liradan satıldı

    2021 hasat sezonunun ilk ürünü olan yeni mahsul Kanola, satışa sunulmak üzere Edirne Ticaret Borsası’na getirildi.

    2 TON KANOLA, KİLOGRAMI 10 LİRADAN SATILDI

    Edirne Ticaret Borsası’na (ETB) Meclis Başkanı Fedai Canım ile Borsa üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen elektronik salon satışı neticesinde, Çömlekakpınar köyünden Mübin Esen’e ait 2 ton kanola, kilogramı 10 lira fiyat üzerinden satın alındı.

    100 LİTRE MAZOT HEDİYE

    ETB Meclis Başkanı Fedai Canım, üretici Mübin Esen’i kutlayarak, günün anısına Edirne toprağından yapılan Selimiye Camii motifli seramik plaket ile 100 litre mazot hediye etti.

    Edirne’de ilk mahsul kanola kilosu 10 liradan satıldı #1

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