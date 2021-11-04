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- Edirne'de kilosu 5 liraya düşen hamsi, dakikalar içinde satıldı
Edirne'de kilosu 5 liraya düşen hamsi, dakikalar içinde satıldı
- İHA
- 04.11.2021 - 20:01
- Güncelleme : 04.11.2021 - 20:26
Av yasağının kalktığı ilk günlerde Edirne’de balıkçı tezgahlarında 40 TL’den satılan hamsi, son günlerde Karadeniz’de yaşanan bollukla önce 10 TL’ye, şimdi de 5 TL’ye geriledi.
KASALAR DOLUSU BALIK ALINDI
Hamsi balığı fiyatlarında ucuzluk yaşandığını duyan Edirneliler, kısa sürede balık pazarına akın edip kasalar dolusu balık aldı.
Edirne'de kilosu 5 liraya düşen hamsi, dakikalar içinde satıldı VİDEO
2 TON HAMSİ SATILDI
Vatandaşların akın akın hamsi almaya geldiğini söyleyen balıkçı Emekcan Taşdelen, alıcının da satıcının da yüzünün güldüğünü ifade etti. Sadece kendi tezgahlarında 2 ton hamsi balığı satıldığını belirten balıkçı Taşdelen, balık bolluğun devam etmesi temennisinde bulundu.
Hamsi balığının kilosunun 5 TL’den satıldığını duyunca tüm işlerini bırakıp balık pazarına koştuğunu söyleyen vatandaş da, ucuza balık yemenin mutluluk verici olduğunu belirtti.