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    Edirne'de kilosu 5 liraya düşen hamsi, dakikalar içinde satıldı

    Edirne'de hamsi balığının kilosunun 5 TL'den satıldığını duyan vatandaşlar, balık pazarına akın edip kasalar dolusu balık aldı. Balıkçılar kısa sürede tonlarca balık sattığını söyledi.
    • İHA
    • 04.11.2021 - 20:01
    • Güncelleme : 04.11.2021 - 20:26
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    Edirne'de kilosu 5 liraya düşen hamsi, dakikalar içinde satıldı

    Av yasağının kalktığı ilk günlerde Edirne’de balıkçı tezgahlarında 40 TL’den satılan hamsi, son günlerde Karadeniz’de yaşanan bollukla önce 10 TL’ye, şimdi de 5 TL’ye geriledi.

    KASALAR DOLUSU BALIK ALINDI

    Hamsi balığı fiyatlarında ucuzluk yaşandığını duyan Edirneliler, kısa sürede balık pazarına akın edip kasalar dolusu balık aldı.

    Edirne'de kilosu 5 liraya düşen hamsi, dakikalar içinde satıldı VİDEO

    2 TON HAMSİ SATILDI

    Vatandaşların akın akın hamsi almaya geldiğini söyleyen balıkçı Emekcan Taşdelen, alıcının da satıcının da yüzünün güldüğünü ifade etti. Sadece kendi tezgahlarında 2 ton hamsi balığı satıldığını belirten balıkçı Taşdelen, balık bolluğun devam etmesi temennisinde bulundu.

    Hamsi balığının kilosunun 5 TL’den satıldığını duyunca tüm işlerini bırakıp balık pazarına koştuğunu söyleyen vatandaş da, ucuza balık yemenin mutluluk verici olduğunu belirtti.

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    Edirne de kilosu 5 liraya düşen hamsi, dakikalar içinde satıldı #5

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