Edirne'deki lavanta tarlalarında hasat başladı

Edirne'de, ekim alanları her geçen yıl artan lavanta tarlalarındaki hasat ve lavanta yağı üretme mesaisine başlandı.

Lavantalar, turizme ve ekonomiye verdiği katkı nedeni ile Türkiye genelinde yetiştirilmeye başlandı. Edirne'de de toplanan lavantalar, şimdilerde motorlu biçim makinasıyla ayrılarak distilasyon ünitesine gönderiliyor.

ÇİÇEKLERİN YAĞI UYGULANAN İŞLEMLERLE AYRIŞIYOR

Motorlu biçim makinasıyla ayrılarak distilasyon ünitesine gönderilen lavantalar, burada tekrar işlem görerek yüksek ısıdaki kazanların içine konulan çiçeklerin yağ ve suyu ayrılıyor.

"LAVANTA EKİMİNE 6 YIL ÖNCE BAŞLADIK"

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek, yaptığı açıklamada, 6 yıl önce başladıkları lavanta adaptasyon çalışmalarının başarılı şekilde gerçekleştirildiğini ve lavanta ekim alanlarının bölgede hızlı şekilde arttığını söyledi.

“LAVANTA İKİNCİ YILINDAN SONRA VERİMLİ DURUMA GEÇİYOR VE 10 YIL EKONOMİK ÖMRÜ VAR”

Kent genelinde verimin düşük olduğu, marjinal alanlarda lavanta ekimini önerdiklerini dile getiren Tülek, "Kurulmuş olan bahçelerde verim çağına geçmiş alanlar var. Lavanta ikinci yılından sonra verimli duruma geçiyor ve 10 yıl ekonomik ömrü var. Bölgemizde hasat başladı. 1 dekar alandan ortalama 4-12 litre uçucu yağ elde edilmekte. Tabii hasat dönemindeki hava koşulları bu miktarı etkiliyor." diye konuştu.

GEÇEN YIL LAVANTA YAĞI LİTRESİ 60-70 EURO İDİ

Tülek, geçen yıl lavanta yağının litresinin ortalama 60-70 eurodan satıldığını kaydetti.