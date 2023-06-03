Edirne'de meşhur tava ciğerine zam geldi Tava ciğerinin tavan fiyatına yüzde 33 zam yapılarak, 160 lira oldu. 5 ay önce ciğerin fiyatı 120 TL'ye yükseltilmişti.

İHA

Coğrafi işaretli Edirne’nin meşhur tava ciğerine, yüzde 33 zam geldi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğinin aldığı karara göre, ciğerin porsiyon fiyatı 140 ile 160 lira arasında değişen fiyatlarda satılmaya başlandı.

Fiyatı düşürmek isteyen de var

En son 5 ay önce zam yapıldığını ifade eden bazı tava ciğer ustaları, fiyatları yüksek tutarak vatandaşları zorlamanın anlamının olmadığını belirtiyor.

Hatta bu fiyatı düşürmek isteyen bile var…

120 liraya çıkarılmıştı

Gastronomi turizminin başlıca ürünlerinden olan ciğerin fiyatı ocak ayında 120 liraya çıkarılmıştı.

Edirne'ye gelenlerin tadına bakmadan şehirden ayrılmadığı tava ciğeri, zamlı da olsa yenilmeden geçilmiyor.