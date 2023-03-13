Edirne'de Ramazan pidesi 13 lira 50 kuruş oldu

Ramazan ayına sayılı günler kala illerdeki pide fiyatları tek tek açıklanmaya başladı.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve Edirne Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği’ne (EDESOB) kayıtlı fırıncıların pide satış fiyatı talepleri, odaların yönetimince değerlendirilerek karara bağlandı.

Buna göre, 350 gram Ramazan pidesi 13 lira 50 kuruştan satılacak.

EDESOB Başkanı Kemal Cingöz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Edirne merkezde 350 gram 13 lira 50 kuruş, Uzunköprü’de 300 gram 12 TL, Keşan’da 250 gram 10 TL olarak fiyatlar belirlendi. Ben de Türkiye genelinde bir araştırma yaptım. Türkiye genelinde kilo bazında pidenin fiyatı 40 TL gibi. Bizde de o boyutlarda. Keşan 40 TL’ye geliyor. Uzunköprü 39 TL, Edirne merkezdeki fiyat da 38 TL 50 kuruş olarak denk geliyor. Vatandaş açısından bana göre iç açıcı değil. Kalabalık aile 3 pide aldığı zaman 40 lirayı geçiyor pide parası günlük, kolay değil. Esnaf da haklı, haklı olmasa fiyat Türkiye genelinde oluşmaz. Türkiye genelinde bu fiyat oluştuğuna göre demek ki ortak bir kanı var. Esnafı da kurtaracak bu fiyat ki veriliyor.