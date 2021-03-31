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    Edirne'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

    Edirne’de, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, bu yıl Ramazan pidesinin fiyatının 4 TL olduğunu açıkladı.
    • İHA
    • 31.03.2021 - 14:25
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 14:33
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    Edirne'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

    Edirne’de, mübarek Ramazan ayına sayılı günler kala, sofralarının vazgeçilmezi olan pide 4 TL’den satışa çıkarılacak.

    Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, fırıncıların daha yüksek bir fiyat talep ettiğini ancak 350 gram pidenin 4 TL olmasında mutabık kaldıklarını söyledi.

    "YUMURTA BAŞINA 1 TL"

    Cingöz, “Geçtiğimiz gün yaptığımız toplantıda fırıncıların talebi üzerine 350 gram pide bu yıl 4 TL olarak uygun görüldü. Eğer vatandaş yumurtalı isterse yumurta başına 1 TL fark ödeyecek. Geçen yıl 350 gram pide fiyatı 3.5 TL idi.” dedi.

    Edirne de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu #1

    Edirne'de Ramazan pidesinin fiyatı VİDEO

    Edirne de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu #2

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