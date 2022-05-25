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    Edirne’de safranın soğan hasadı başladı

    Safran bitkisinin ekiminden önce soğanının ekimi ve hasadı yapılıyor. Safrandaki bu meşakkatli yolculuğun ilk aşaması başladı. Üretici böylece verimli ve kazançlı bir sezona adım attı.
    • 25.05.2022 - 13:26
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 14:34
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    Edirne’de safranın soğan hasadı başladı

    Boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılan, "şifalı bitki" olarak da adlandırılan safran bitkisinin soğanları, Edirne'de hasat ediliyor.

    Edirne’de safran üretimi öncülerinden Hasan Artan, bugünlerde 400 metrekarelik bahçesindeki safran soğanlarını hasat ediyor.

    Safran soğanı bir ay sonra toprağa ekilecek

    İHA'nın haberine göre, üreteci tarafından hasat edilen safran soğanları, gelecek ay toprakla buluşturulacak.

    Safranın anavatanı Safranbolu

    Hasan Artan, 4 yıl önce gezmeye gittiği Safranbolu’da gördüğü safran bitkisini Edirne’de yetiştirmeye başladı.

    Edirne’de safranın soğan hasadı başladı ViDEO

    safran

    Soğan ve safran hasadı aşamaları

    İlk öncelikle soğan hasat ediliyor. 15 Ağustos’a kadar da bu soğan ekilecek. Eylül ayında ekilenler yeşermeye başlıyor. 20 Ekim’den sonra çiçek açmaya başlıyor. Bir ay boyunca her gün çiçek açıyor. Bu çiçekler her gün tek tek toplanıyor ve kurutuluyor. Ekimin ardından büyümeye bırakılan mor renkli, güzel kokulu safran bitkisinin çiçek hasadı ise ekim-kasım aylarında yapılıyor.

    safran

    safran


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