Edirne'de, sararan buğday tarlalarına ayçiçeği ekilecek

Edirne'de, havaların aşırı soğumasıyla yaşanan zirai don, buğday tarlalarını sarartınca çiftçiler de ayçiçeği ekmek için tarlalarını bozdu.

Tohum çeşidini doğru seçemeyen buğday üreticileri, havaların soğuması ile birlikte ürünlerinin sarardığını gördü. Buğdayları söküp ayçiçeği ekmek istedi. Ancak kışın yabani otları temizlemek için tarlalarını ilaçlayanlar ayçiceği ekemeyeceklerini öğrendi. Şimdi yetkililer tarlalarını henüz sökmeyenleri biraz daha beklemeleri için uyarıyor. Çünkü havaların sıcak olması ile birlikte sararan ürünlerin kurtarılma imkanı bulunuyor.

Edirne'de, sararan buğday tarlalarına ayçiçeği ekmeye hazırlanan çiftçilere Ziraat Mühendisi Ediz Ün, biraz daha beklemeleri yönünde çağrı yaptı.

"SARARAN TARLALARA AYÇİCEK EKMEDEN BİRAZ BEKLENSİN"

Ün, "Sararmış olan buğdaylarını bozmasınlar, biraz daha beklesinler, sabretsinler. Çünkü bozup ayçiçeği ektiklerinde, attıkları yabancı ot ilacı ayçiçeğine de olumsuz etkiler yapacak, dolayısıyla bir ürün kaybına daha neden olabilirler." dedi.

BUĞDAY TARLALARI, HAVA SICAKLIKLARINDAN ZARAR GÖRDÜ

Edirne'de, hava sıcaklıklarının sıfırın altında 10 dereceği bulduğu şubat ayında, buğday ekili tarlalar bir gecede sarardı, ürün zarar gördü. Çiftçiler de ayçiçeği ekmek için tarlalarını bozdu.

YABANİ OT İÇİN İLAÇ YAPANLAR AYÇİCEĞİ EKEMEYECEK

Bu süreçte yabani otla mücadele için tarlalarında ilaçlama yapanlar ise ayçiçeği de ekemeyecek.

“SARARMA NEDENİ ÇEŞİT SEÇİMİ”

Ziraat Mühendisi Ediz Ün, çiftçilerden tarlalarını bozmamalarını isteyerek, "Sararmaların birçok nedeni olabilir. Ama en önemli parametrelerden biri doğru buğday çeşidi seçimi yapabilmek. Trakya bölgesi soğuk iklime sahip olduğu için soğuğa dayanıklı çeşitlerin tercih edilmesi lazım. Lalapaşa ve Sırpsındığı bölgesindeki buğdayları incelediğimde yoğun şekilde sararma olduğunu gördüm. Bu, çeşit seçimiyle de alakalı." dedi.

“HAVALARIN ISINMASIYLA DÜZELECEK”

Edirne Ziraat Odası eski Meclis Başkanı Erdal Akgün de buğdayda sararan birçok bölge olduğunu belirterek, "Özellikle Lalapaşa ve Havsa bölgesine doğru çok ciddi şekilde sararmalar mevcut. Çok acele edilmesini de tavsiye etmiyorum çünkü cuma gününden itibaren sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte bu hastalık belki geçebilir. Bütün çiftçi arkadaşlarımız, buğdayın toprağa bağlanmış olmasına ve sap ile kökün beyaz olmasına dikkat etsinler. Eğer böyleyse ürünün düzelme şansı da var. Sıcaklıklarla birlikte düzeleceği kanaatindeyim." diye konuştu.

“150-200 DÖNÜM ALAN BOZULDU”

Suakacağı köyü Muhtarı Cemali Öztürk, tarlasına yabani otla mücadele için ilaç atan bazı çiftçilerin, bozdukları tarlalarına ayçiçeği ekemeyeceğini ve mağdur olduklarını kaydetti. Öztürk, "Zirai dondan dolayı bazı buğdaylarımızda, soğuğa karşı dayanıksız olduğundan dolayı dayanamadılar ve sararma oldu. Eken arkadaşlarımız mağdur oldu. Bunun yanında buğdaylarımıza yabani otla mücadele ilacı atılmıştı kış başında. Ondan dolayı bozulan yerlere de sürüp ayçiçeği ekemiyorlar. O nedenle de arkadaşlarımız mağdur. 150-200 dönümlük alanda buğdayları bozduk. Yüzde 40-50 zararımız var dönüm başına diyebilirim." dedi.