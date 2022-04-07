Edirne'de sert buğday 5 lira 440 kuruştan satıldı

Edirne Ticaret Borsası’nda, Anadolu kırmızı sert buğdayının kilogramının en yüksek 5 lira 440 kuruştan satıldığı belirtildi.

Buğday fiyatları yakından takip edilirken Edirne Ticaret Borsası’nda, Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramının en düşük 5,192 lira ve en yüksek bedel olarak 5 lira 440 kuruş üzerinden satıldığı paylaşıldı.

Borsa'da işlem gören diğer ürünlerin kilogram fiyatları

Edirne Ticaret Borsası’nda işlem gören bazı ürünlerde fiyatlar şu şekilde işlem görüyor:

“Buğday kilogram en düşük 5,192 lira, en yüksek 5,440 lira,

ayçiçeği kilogram en düşük 14,012 lira en yüksek 14,322 lira,

dana kilogram en düşük 33,65 lira en yüksek 55,52 lira,

düve kilogram en düşük 32,85 lira en yüksek 47,52 lira,

inek kilogram en düşük 21,55 lira en yüksek 43,42 lira,

koyun kilogram en düşük 22,30 lira en yüksek 35 lira,

kuzu kilogram en düşük 41,90 lira en yüksek 46,45 lira,

süt kuzusu kilogram en düşük 37,90 lira en yüksek 48,90 lira,

toklu kilogram en düşük 29,70 lira en yüksek 34,40 lira.”