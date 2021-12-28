Edirne'de tarihi çarşılarda yılbaşı hareketliliği yaşanıyor

Edirne'deki tarihi çarşı, yerli ve yabancı turistlerin alışveriş heyecanına ortak oluyor. Yılbaşı yaklaşırken artan yoğunluktan Edirneli esnaf mutlu.

Edirne'deki tarihi çarşılarda yılbaşı dolayısıyla alışveriş hareketliliği yaşandı. Yurt içi ve yurt dışından kenti ziyarete gelenler ve Edirneliler tarihi çarşılardan alışveriş yapıyor. Kentte ayrıca hediyelik eşya ve kuru yemiş dükkanlarında da doluluk yaşandı.

ARASTA ÇARŞISI'NDA YILBAŞI YOĞUNLUĞU

Tarihi Arasta Çarşısı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Bayrak, her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı hareketliliği yaşandığını söyledi.

Tarihi çarşılardaki ürün fiyatlarının uygun olduğunu belirten Bayrak, "2021 hem iyi hem kötü geçti ancak Allah önce sağlık versin. Tüm insanlara sağlık sıhhat diliyorum. Allah herkesi koronavirüsten korusun. Birkaç zamandır Bulgaristan'dan ziyarete gelip alışveriş yapıyorlar. İşlerimiz çok yüksek derecede arttı diyemeyiz ancak çok şükür. Edirne'den ve yurt içinden gelen vatandaşlarımız da alışveriş yapıyor." dedi.

"BEDESTEN ÇARŞISI'NDA HAREKETLİLİĞİN HAFTA SONUNA KADAR SÜRMESİ BEKLENİYOR"

Bedesten Çarşısı Dernek Başkanı Hakan Fındıklı da yılbaşı hareketliliğinin hafta sonuna kadar süreceğini belirterek, "Hem yerli Edirneli halkımızdan kaynaklı hem de yurt dışından gelenler bir canlılık getirdi çarşımıza. İşlerimiz çok kötü değil, çarşılarımızda fiyatlar artmadı, etiketler değişmedi. Bir ay önceki fiyatlarımızın aynısı." diye konuştu.

"FİYATLARIMIZ DEĞİŞMEDİ"

Esnaf Erkan Güler ise yoğunluktan memnun olduklarını söyledi. Tarihi çarşılardaki iş yerlerinde fiyat etiketlerinin değişmediğini dile getiren Güler, yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diledi.