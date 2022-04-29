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    Edirne’de Ulus Pazar esnafı bayram alışverişi için tezgahlarını gece saatlerinde açtı

    Edirne’de Ulus Pazar esnafı bayram alışverişi için tezgahlarını gece saatlerinde açtı

    Her Cuma kurulan Ulus Pazarında esnaflar, gece saatlerinden itibaren hazırlıklarını yaparak, bayram alışverişi için komşu ülke Bulgaristan ve Yunanistan’dan gelecek vatandaşları beklemeye başladı.
    • 29.04.2022 - 07:23
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    Ramazan Bayramına günler kala farklı illerden Edirne Ulus Pazarında tezgah açan esnaflar gece saatleri itibariyle bütün hazırlıklarını tamamlayıp yerli ve yabancı müşterilerini beklemeye başladı.

    Komşu ülkelerin alışveriş için tercih ettiği pazarda sabah saatlerinden itibaren büyük yoğunluk oluşması bekleniyor.

    Ulus Pazarı geceden bayram alışverişi için hazırlandı

    İHA'nın haberine göre; Edirne’nin Ulus Pazarında gece saatlerinde bütün hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden Salim Mızrak, Bayram alışverişi için çok yoğun bir gün yaşayacaklarını belirterek, “Pazarımız uluslararası bir Pazar olduğu için Bulgaristan’dan, Yunanistan ve Romanya’dan gelecek müşterilerimiz için akşamdan itibaren hazırlığımızı yaptık. Sabah saatlerinde çok yoğunluk yaşandığından dolayı bu saatte bütün hazırlığımızı yaptık. Sabah saat 5’ten itibaren çok yoğunluk yaşandığı için hazırlığımızı şimdiden yaptık. Bayramdan dolayı Edirne ve çevre illerden müşterilerimizde yoğunluk oluşturacaklar. Pazar esnafımızın yüzünü güldürecektir” dedi.

    Edirne’de Ulus Pazar esnafı bayram alışverişi için tezgahlarını gece saatlerinde açtı #1

    Ulus Pazar esnafı Raşit Keleş ise, akşamdan itibaren tezgahlarını hazırladıklarını ve Yunanistan, Bulgaristan gibi komşu ülkelerden gelecek müşterilerini beklediklerini söyledi.

    Edirne’de Ulus Pazar esnafı bayram alışverişi için tezgahlarını gece saatlerinde açtı #2

    Edirne’de Ulus Pazar esnafı bayram alışverişi için tezgahlarını gece saatlerinde açtı #3

    Edirne’de Ulus Pazar esnafı bayram alışverişi için tezgahlarını gece saatlerinde açtı #4

    Edirne’de Ulus Pazar esnafı bayram alışverişi için tezgahlarını gece saatlerinde açtı #5

    Edirne’de Ulus Pazar esnafı bayram alışverişi için tezgahlarını gece saatlerinde açtı #6


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