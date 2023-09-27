Edirne'de yerli tohumdan üretilen ayçiçeğinin verimi arttı Trakya'da geniş alana yayılan ayçiçeği hasadında kuraklık ve kötü yabancı tohumun getirdiği olumsuzluklar yaşanırken, Edirne'de ata tohumundan yetişen verimli ürünlerin hasadı çiftçiye umut verdi.

AA

Ayçiçeği, Trakya'nın verimli topraklarında yetişerek gıdaya erişime destek veriyor ve bölge haklına gelir sağlıyor.

Edirne'de, "Yerli ve Milli Hibrit Ayçiçeği Tohumu Ekilişlerinin Artırılması Projesi" kapsamında yerli tohumdan üretilen ayçiçeğinin hasadı gerçekleştirildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Değirmenyeni köyünde düzenlenen tarla günü etkinliğinde, gelinen yüzyılda tohumun milli güvenlik meselesi olduğunu söyledi.

Edirne, yağlık ayçiçeğinin yüzde 15'ini üretiyor

Edirne'nin yağlık ayçiçeğinin yüzde 15'ini ürettiğini belirten Sezer, çiftçilerimize yerli ve milli tohumun verilmesinin anlamının çok büyük olduğunu belirtti.

"Yerli tohum desteği artırılmalı"

Yerli tohum desteğinin artırılması gerektiğine değinen Sezer, şu değerlendirmede bulundu:

Arkadaşlarımızın bize ilettiği dönüme 100, 150 kilogram alınırken yerli tohumda 200 kilograma kadar çıktığından bahsettiler. Bu oransal olarak 2 katı verim.

Köse hastalığı ve yabancı ota dayanıklı

Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt, yerli ayçiçeği tohumunun köse hastalığı (mildiyö) ve yabancı ota oldukça dayanıklı olduğunu vurguladı.

Bayazıt, proje kapsamında 563 çiftçiye, 784 torba 17 bin dekarda ekim yapabilmesi için 2 bin 242 ve 2bin 259 çeşitlerinden yerli tohum dağıtıldığını belirtti.

Edirne'de ayçiçeğinin yüzde 70'inin hasat edildiği bilgisini veren Bayazıt, sezonun çitçilere hayırlı olmasını diledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)