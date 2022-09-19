Edirneli üreticilere yüzde 75 hibeli kanola tohumu dağıtıldı

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere dağıtılan yüzde 75 hibeli kanola tohumları toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Edirne'nin Sarı Çiçeği Kanola Projesi" kapsamında 20 bin dekarlık alana ekilmek üzere 374 üreticiye, 980 torba kanola tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce uygulamaya konulan "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" çerçevesinde yaklaşık 2 milyon liralık projenin 1,5 milyonu hibe desteğiyle sağlanırken 500 bin lirası üreticiler tarafından karşılandı.

Tohumlar törenle dağıtıldı

AA'nın haberine göre, tohumların dağıtımı Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekakpınar köyündeki törenle yapıldı.

Vali H. Kürşat Kırbıyık, burada yaptığı konuşmada, Edirne'nin önemli bir tarım kenti olduğunu, tarımsal üretimin artırılması için yeni projeler hazırlandığını söyledi.

Kanola ekim alanları arttı

Edirne'de kanola ekim alanlarının 2021 yılına göre arttığını ve 67 bin dekardan 83 bin dekara yükseldiğini belirten Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Kanola üretiminde ülke genelinde ikinci sıradayız. Çiftçimizin üretim kapasitesini arttırması için verilecek tarımsal destekler son derece önemlidir. Yaklaşık 2 milyon liralık bir proje yürütülüyor. Bunun 1,5 milyon lirası Tarım Bakanlığı tarafından hibe olarak veriliyor. Tarımsal üretim zahmetli bir iştir. İklim, sıcaklık, yağışlar çok önemli."

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt da pek çok farklı üründe çiftçilere hibe destekli tohum dağıtımı gerçekleştirildiğini dile getirdi.

83 bin dekarlık alanda 30 bin tona yakın rekolte elde edildi

Kentte bu yıl 83 bin dekarlık alanda 30 bin tona yakın rekolte elde edildiğini belirten Bayazıt, üretim kapasitesini yükseltmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Üretici Muammer Soyaslan, verilen desteklerden dolayı memnun olduklarını ifade etti, köydeki sulama imkanlarının daha da geliştirilmesini talep etti.