Edirne'ye Çömlekköy Barajı yapılacak Zaman zaman kuraklık yaşanan Edirne'de, Çömlekköy Barajı ile 56 bin 500 dönüm arazi sulanacak ve ekonomiye büyük katkılar sağlanacak.

AA

Çeltik, ayçiçeği ve buğday üretiminde ağırlığı olan Edirne, önemli bir tarım üretim merkezi.

Çömlekköy Barajı, Edirne'de sulama faaliyetine ve sulu tarıma destek verecek.

Edirne'de, Çömlekköy Barajı ve Sulaması Projesi'yle merkez ve Lalapaşa ilçesine bağlı 11 köy yararlanacak.

Böylece Edirne'de sulu tarımın daha geniş alana yayılması hedefleniyor.

İhalesi 6 Haziran'da

Projenin ihalesi 6 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, sulama imkanlarının genişlemesiyle tarımdan elde edilen gelirin artacağını söyledi.

Kurak dönemlerde barajdan yapılacak sulamayla sıkıntı yaşamayız.

Çömlekköy Barajı'nın tamamlanmasıyla binlerce dönüm toprağın suyla buluşacağını belirten Arabacı, şöyle devam etti:

Barajın ihalesi hayırlısıyla 6 Haziran'da yapılacak. İnşallah ihaleyle birlikte yapımı başlar ve o bölgedeki üreticilerimizi de suyla buluştururuz. Baraj sayesinde kuraklıktan çok söz etmiyor olacağız. Kurak dönemlerde barajdan yapılacak sulamayla sıkıntı yaşamayız. Biz üreticiler olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve üretmeye çalışıyoruz. İnşallah devletimizin de desteğiyle daha iyi olacağına inanıyorum.

Nehir kenarındaki üreticiler de faydalanacak

Barajın tamamlanmasıyla bazı dönemlerde kuraklığa bağlı yaşanan sorunların önüne geçileceğini anlatan Arabacı, şunları kaydetti: