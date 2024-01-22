Edirne'ye kar yağdı, buğday üreticileri sevindi Tarım üreticileri, bazı ürünlerin yetişmesine katkı sağlayacağı için kar yağışına sevinebiliyor. Edirne'de etkili olan kar, bu anlamda buğday üreticilerinin yüzünü güldürdü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Yazın Trakya'da etkili olan kuraklığın ardından buğday tarlalarının karla kaplanması çiftçi tarafından sevinçle karşılandı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesindeki üreticiler, kar yağışından memnun olduklarını ifade etti.

Bu üreticilerden olan Hamzabeyli köyünden çiftçi Mehmet Civan, kar yağışının üreticiler için bereket anlamına geldiğini belirtti.

Kar yağışı buğday için faydalı

Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, kar yağışının buğday için faydalı olduğunu söyledi.

"Kar suları toprağın nemli kalmasını sağlıyor"

Yağışların üreticileri sevindirdiğini belirten Öztürk, şu açıklamada bulundu:

Kar yağışı bu dönemde beklediğimiz en güzel yağış türü. Havaların soğuması ve kar yağışıyla birlikte buğdayın gelişimi normal sürecinde ilerleyecek. Kar suları toprağın nemli kalmasını sağlıyor. Yavaş yavaş eriyerek bitkiyi besliyor. Kar yağışı gübre atacak çiftçiler için de fayda sağlayacak.

"İnşallah yağışlar devam eder ve bereketli bir yıl yaşarız"

Karın buğdayların gelişimine fayda sağladığını ifade eden Civan, şu bilgileri verdi:

Kar buğdayın üzerinde bir örtü oluşturuyor. Bu örtü, mahsulü aşırı soğuklardan da koruyor. Geçen yılki kuraklığa göre bu yıl iyi durumdayız. Güzel bir kar yağışı aldık. İnşallah yağışlar devam eder ve bereketli bir yıl yaşarız.

Bir başka üretici olan Bahattin Kısa da bu yıl ürünün gelişiminin daha iyi olduğunu belirterek, yağışın sürmesini umduklarını kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)