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    'Efe arısı' ve 'Gökçeada arısı' türleri tescillendi

    Türkiye'nin Batı Ege, Güney-Batı Marmara ve Batı Akdeniz bölgelerinde bulunan Efe arısı ve yayılma alanı Gökçeada olan Gökçeada arısı, Milli Tescil Listesi'ne eklendi.
    • AA
    • 14.10.2020 - 16:55
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    'Efe arısı' ve 'Gökçeada arısı' türleri tescillendi

    Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliği Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    Yayılma alanı çam balı üretim bölgeleri olan iki arı türü ve bulundukları hatlar tescillenmiş oldu.

    Efe arısı ve Gökçeada arısı türleri tescillendi #1

    “EFE ARISI” VE “GÖKÇEADA ARISI” MİLLİ TESCİL LİSTESİ'NDE

    Bu tebliğe göre, yayılma alanı çam balı üretim bölgeleri olan Batı Ege, Güney-Batı Marmara ve Batı Akdeniz'de bal arısı türünün Efe arısı türü ve yayılma alanı Çanakkale Gökçeada olan, bal arısı türünün Gökçeada arısı türü Milli Tescil Listesi'ne alındı.

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