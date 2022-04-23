Ege Bölgesi Jeotermal enerjide ön planda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verileri Jeotermal enerjiden elektrik üretiminde Ege Bölgesi'nin öne çıktığını ortaya koydu.

Türkiye'nin elektrik kurulu gücü mart sonu itibarıyla 100 bin 334 megavata, jeotermal enerjinin elektrik kurulu gücündeki payı da yüzde 1,67'ye çıktı.

Türkiye'nin jeotermal enerji kapasitesi 6 ilde bulunan santrallerle 1.676 bin megavata çıkarken, kurulu gücün yüzde 98'inin bulunduğu Ege Bölgesi, en yüksek kapasiteye sahip bölgeye sahip.

Dünya'da jeotermik enerji kullanan ülke sayısı

Dünya genelinde ise yaklaşık 80 ülke jeotermal enerjiyi, ısıtma ve soğutma uygulamalarında, 24 ülke ise elektrik üretiminde kullanıyor.

Jeotermal enerjide Aydın lider

AA'nın haberine göre, çoğunlukla lisanslı santrallerin bulunduğu Türkiye'de mart sonu itibarıyla jeotermal enerji kurulu gücünde 872,8 megavatla Aydın lider durumda bulunuyor.

Aydın'ın ardından 379,4 megavatla Denizli ikinci sırada yer alıyor. Bu şehirleri, 378,7 megavatla Manisa, 30,5 megavatla Çanakkale, 12 megavatla İzmir ve 2,8 megavatla Afyonkarahisar takip ediyor.

Jeotermal enerji nedir

Jeotermal enerji, yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısı ve basıncın oluşturduğu sıcaklıklarla içerisinde birçok farklı element ve diğer maddeleri içeren sıcak su, buhar gibi akışkanların sahip olduğu ısının yarattığı enerji olarak tanımlanıyor.