Ege'de ihracat koronavirüse rağmen başarılı oldu

Ege'de ihracat koronavirüse rağmen başarılı oldu

İhracata dayalı sektörlerin yoğun olarak faaliyet gösterdiği Ege Bölgesi'ndeki üretim merkezleri, koronavirüs salgını sonrası bölge ve ülke ekonomisi için çalışmalara devam ediyor.

Salgınla birlikte ABD ve Avrupa gibi pazarların kapanmasıyla ihracatları durma noktasına gelen İzmir, Denizli ve Manisa'daki ihracatçı firmalar, 3 aylık uyum sürecinin ardından haziran ayıyla birlikte yeniden hareketlenmeye başladı.

KORONAVİRÜS AŞISI BEKLENİRKEN, GEÇEN YILIN İHRACAT RAKAMLARI GERİDE KALDI

Dünya ticaretinde eski rakamların yakalanması için koronavirüs aşısının uygulama sonuçları beklenirken bölgenin önde gelen ihracatçı firmaları, geçen yılın rakamlarını geride bırakmayı başardı.

Geçen yılın ilk yarısında eve kapanmaların etkisiyle medikal tekstil ve gıda sektörleri dışında azalan ihracat, yıl sonuna doğru yeniden artı rakamlara ulaştı.

YAŞ MEYVE, SEBZE VE MAMULLERİNDE İHRACAT YÜZDE 17 ARTTI

Salgın sürecinin yıldızı olan yaş meyve, sebze ve mamullerinde Ege Bölgesi'nden yapılan ihracat, 2020'de, önceki yıla göre yüzde 17 arttı ve 1 milyar 40 milyon dolara çıktı.

TURŞU, SALÇA VE KONSERVEDE DİKKATİ ÇEKEN ARTIŞ

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, taze ürünlerin yanında turşu, salça ve konservede de dikkati çeken satışların yapıldığını, bu yükselişin 2021'de de süreceğini kaydetti.

MASKE, ÖNLÜK VE ÇARŞAFLA DURGUNLUĞU AŞTILAR

Ege Bölgesi'nde istihdam ve ihracatın lokomotifi hazır giyim ve konfeksiyon sektörü de salgına hızlı yanıt verdi. Nisan ayında yüzde 40'lara kadar gerileyen sektör, haziran ayında toparlandı ve 2020'yi neredeyse 2019 rakamlarıyla kapattı.

Dünya genelinde dış ticaretin durma noktasına geldiği mart, nisan ve mayıs aylarını maske, önlük ve çarşaf gibi medikal tekstil ürünleriyle boş geçirmeyen tekstil sektörü, haziran ayıyla başlayan toparlanmayı takiben aralık ayını rekorla kapattı.

Bu süreçte Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri kanalıyla 1 milyar 306 milyon dolar, Denizli İhracatçı Birlikleri kanalıyla da 1 milyar 387 milyon dolarlık ihracat kaydedildi.

"SALGININ KAYBINI 5 AYDA TELAFİ ETTİK"

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, salgın başladıktan sonraki 3 aylık dönemde ihracat kayıplarının yüzde 44'ü bulduğunu ancak firmaların yeni döneme hızlı adaptasyonuyla 5 ayda bu kaybın telafi edildiğini söyledi.

HAVLU, BORNOZ VE NEVRESİMDE İHRACAT ÇİFT HANELİ RAKAMLARLA ARTTI

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, pandemi döneminde havlu, bornoz ve nevresimde ihracatı mayıs ayından bu yana çift haneli rakamlarla artırdıklarına dikkati çekti.

Aralık ayındaki yüzde 32'lik artışla kentin yıllık toplam ihracatının 3 milyar 191 milyon dolara ulaştığını kaydeden Memişoğlu, "Aralık ayında gelen güçlü artışlarla birlikte 2021'e çok daha umutlu bir şekilde merhaba diyoruz." ifadelerini kullandı.

İLK ETKİLENEN SEKTÖR OLAN MADEN DE HIZLI TOPARLANDI

Salgının ortaya çıktığı Çin'e yoğun ihracatı nedeniyle olumsuz etkileri ilk göğüsleyen sektör olan doğal taş firmaları da yılı kayıpsız atlatmayı başardı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği aracılığıyla 2020'de yapılan ihracat, geçen yıla göre yüzde 1'lik kayıpla 932 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Denizli İhracatçı Birliği rakamlarına göre de madencilik ürünlerinde ihracat 2020'de yüzde 3 artarak 144 milyon dolara çıktı.

“MADEN İHRACATÇILARI ÇOK HIZLI TOPARLANDI”

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, toplam ihracatın yüzde 40'ının yapıldığı Çin pazarının durmasına rağmen çok hızlı toparlandıklarını, yılı çok düşük bir eksiyle kapattıklarını belirtti.

Kaya, "Bu inanılmaz bir başarı. Bu başarı 2021'e daha da umutla bakmamızı sağlıyor. Bu hayal değil somut verilere dayanıyor. Bu başarının en büyük sırrı bence hızlı dijitalleşmemiz. 2020'de nakavt olmayan, maçı kaybetmeyen sektörümüz 2021'i büyümeyle kapatacak." değerlendirmesinde bulundu.

Çin'de salgın etkilerinin sona ermeye başlamasıyla kıpırdanan demir çelikte de Egeli firmalar, sipariş yoğunluğu yaşıyor.

“İHRACATTA YILIN SON ÇEYREĞİNDE İBRE TEKRAR YUKARI DÖNDÜ”

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, geçen yıl yüzde 7 gerilemeye rağmen ihracatın yılın son çeyreğinde ibrenin tekrar yukarı döndüğünü kaydetti.

Ertan, Ege'deki demir çelik tesislerinin yeni yılın ilk üç ayına kapasitelerini tam kullanarak girdiğini, sürecin ilerleyen aylarda da benzeri şekilde devam edeceğini öngördüklerini söyledi.