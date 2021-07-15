Kuran Bayramı tatilinin 9 güne yayılması ve uzun süren kısıtlamalar nedeni ile bunalan vatandaşların tatil yörelerine akın etmesi en çok turizmcileri memnun etti.

Bazı ülkelerden yurt dışı uçuşların da başlamasıyla turizmdeki hareketliliğin arttığı Muğla'da, Kurban Bayramı'nda yerli turist hareketliliğinin yüksek olması bekleniyor. Kentte bayram tatiliyle yerli turist hareketliliği başladı.

"YOĞUN BİR BAYRAM HAFTASI GEÇİRECEĞİZ"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu, Kurban Bayramı tatiline ilişkin açıklamanın ardından yoğun bir bayram haftası geçireceklerini düşündüklerini söyledi.

Ege'de turizmciler yerli turist hareketliliğinden memnun VİDEO

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"ANA PAZARIMIZ İÇ PAZAR OLDU"

Güney Ege'nin önemli turizm destinasyonu Muğla'da en önemli pazarın iç pazar olduğuna işaret eden Bülbüloğlu, şunları kaydetti:

"Bayram hareketliliği geçen hafta başladı. Bütün turizm bölgelerinde olduğu gibi Marmaris'te de yoğunluk var. Bayramda sahil bandındaki denize sıfır ve yakın olan otellerimiz yüzde 100 dolu diyebiliriz. Diğer otellerimiz de doluluğa yakın. Çok yoğun bir bayram geçireceğiz. Ana pazarımız iç pazar oldu. 5 milyondan daha fazla insanın bayram hareketliliğinde olacağını düşünüyoruz."

"YERLİ TURİSTTE HAREKETLİLİK VAR"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin de şu anda ağırlıklı olarak yerli turistte hareketlilik olduğunu, dolu bir bayram geçireceklerini dile getirdi.

"FETHİYE'DE 50 BİN TURİSTLİK YATAK KAPASİTESİ VAR"

Fethiye Otelciler Birliği (FETOB) Başkanı Bülent Uysal da Fethiye bölgesinin yaklaşık 50 bin turistik yatak kapasitesine sahip olduğunu bildirdi.

"BÖLGEMİZDEKİ VİLLALARIN DA BU DÖNEMDE TAMAMINA YAKINI DOLU"

Yeni normalleşme süreciyle bölgedeki tesislerin doluluk oranının yüzde 50'ye yaklaştığına değinen Uysal, "Bayramda tesislerimizin yaklaşık yüzde 80, yer yer yüzde 100 doluluğa ulaşacağını ön görüyoruz. Bölgemizdeki villaların da bu dönemde tamamına yakını dolu." dedi.

"TATİLLERİNİZİ TÜRSAB BELGESİNE SAHİP ACENTELERDEN ALIN"

Türkiye'ye Rusya ve Ukrayna'dan ciddi bir talep olduğunu vurgulayan Uysal, "Fethiye, her keseye uygun tesisleri bünyesinde barındırıyor. Herkesi Fethiye'de tatil yapmaya davet ediyoruz. Misafirlerimize tatillerini TÜRSAB belgesine sahip acentelerden almalarını ya da otellerden direkt rezervasyon yaptırmalarını öneriyoruz." diye konuştu.

"BODRUM ŞU AN YÜZDE 80 DOLU"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan ise Kurban Bayramı'da Bodrum'da şu anda doluluğun yüzde 80 olduğunu belirtti.

"İNGİLTERE PAZARININ AÇILMASINI BEKLİYORUZ"

Aslan, "Birkaç güne kadar yüzde 100'e ulaşır. Amacımız yurt dışından gelen turist sayısının artması. Şu anda İngiltere pazarının açılmasını bekliyoruz. Rusya ve Ukrayna'dan gelen turistler var. Şu an bütün yurt dışı pazarları devreye girmiş değil. Bunun açılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

DALYAN'DA HAZIRLIKLAR TAMAM

Dalyan Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Ali Mürşit Yağmur, bölgede tüm hazırlıkların tamamlandığını aktardı.

Bölgenin genellikle butik otel ve pansiyonların yoğun olması nedeniyle güvenli görüldüğüne dikkati çeken Yağmur, bölgeye yoğun bir talep olduğunu dile getirdi.