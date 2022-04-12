Ege'den hububat ihracatı yüzde 142 artış gösterdi

Ege'den yapılan hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı, yükseklik eğilimini son dört ayda zirveye taşıdı.

Koronavirüs salgını sırasında artan talep nedeni ile ivme kaydeden hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı son aylarda yaşanan talep artışından ötürü ihracatını artırdı

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (EHBYMİB) Başkanı Mustafa Terci, Ege Bölgesi'nin hububat, bakliyat ve yağlı tohum ihracatının 4 yılda yüzde 142 arttığını bildirdi.

Hububat, bakliyat ve yağlı tohum ihracatında hedef 11 milyar dolar

Terci, yaptığı açıklamada, sektörün ihracatının koronavirüs salgını sürecindeki talep artışından olumlu etkilendiğini belirtti.

Koronavirüs salgınının damga vurduğu 2020 yılından bu yana hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü özelinde gıda arzının çok daha önemli bir pozisyon aldığını ifade eden Terci, "Bu etkinliklerimiz de ihracatta başarıyı getirdi. 2020 yılında Türkiye geneli 7 milyar 292 milyon dolar olan sektör ihracatı, 2022 yılının ilk çeyreği sonunda 10 milyar dolar sınırına geldi." ifadesini kullandı.

İhracatta Irak, Suriye ve ABD ilk üçte yer alıyor

Birlik ihracatının 4 yılda yüzde 142'lik artış gerçekleştirdiğini, 318 milyon dolardan 770 milyon dolara ulaştıklarını kaydeden Terci, ihracatta Irak, Suriye ve ABD'nin ilk üçte yer aldığını aktardı.