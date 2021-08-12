Ege'nin yaptığı ihracat 1 yılda yüzde 21 arttı

Egeli ihracatçılar, geçen yılın ağustos ayından bu yılın ağustos ayına kadar olan ihracatlarını yüzde 21 artırarak 15 milyar 30 milyon dolara çıkardı.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerine göre, 2019 yılı Ağustos ayından 2020 yılı Ağustos ayına kadar geçen sürede Egeli ihracatçılar, 12 milyar 460 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

2021 İHRACAT HEDEFİ 16 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, salgının devam ettiği süreçte ihracatta 15 milyar 30 milyon tarihi bir başarıya imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve 2021 yılı için hedeflerini 16 milyar dolar olarak güncellediklerini belirtti.

2022 İHRACAT HEDEFİ 18 MİLYAR DOLAR

Salgın döneminde Türkiye’nin ilk sanal fuarlarını ve sektörel ticaret heyetlerini organize ettiklerini hatırlatan Eskinazi, "Pazarlama faaliyetlerimiz hiç kesintiye uğramadan devam etti. Sanal pazarlama faaliyetleri yanında URGE Projelerimiz, TURQUALITY Projelerimiz yoğun bir şekilde sürüyor. 2022 yılında 18 milyar dolar ihracat hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.