Eğitim görmeyen ve çalışmayan gençlerin sayısı 9 yılda geriledi

TÜİK'in yayınladığı Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri’nden olan ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin oranı 2010 yılında yüzde 32,3 iken, 2019 yılında yüzde 26'ya indi.

Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi, çerçevesinde 17 amaç ve bu amaçları gerçekleştirmek için 169 hedef bulunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) küresel göstergelerden hâlihazırda ülkemiz için mevcut olanlar ile ilgili hedefi ölçmeye uygun olduğu değerlendirilen ikame göstergelerin de dahil edildiği toplam 131 gösterge ve tanımları haber bülteni ekinde kamuoyu ile paylaşıyor.

NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAMDA OLAN GENÇLERİN ORANI 2019 YILINDA YÜZDE 26 OLDU

Örgün ve yaygın eğitime devam etmeyen ve herhangi bir işte de çalışmayan 15-24 yaş grubundaki fertlerin oranı 2010 yılında yüzde 32,3 iken, 2019 yılında yüzde 26 olarak gerçekleşti.

SGK'YA KAYILI OLMAYAN ÇALIŞANLARIN SAYISI AZALDI

Sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların toplam istihdamdaki oranı 2010 yılında yüzde 43,3 iken, 2019 yılında yüzde 34,5 oldu.