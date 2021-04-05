Eğitimin maliyeti yükseldi

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü, Tüketici Fiyat Endeksi Mart 2021 değişim oranlarından yararlanarak TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölgesi için bir açıklama yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü, Mart 2021 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranlarını açıkladı. Samsun’da aylık bazda en yüksek artışın "eğitim" ana harcama grubunda gerçekleştiği, özel lise ücretlerinde de yüzde 11,12’lik artış yaşandığı belirtildi.

Buna göre TÜFE mart ayında bir önceki aya göre değişim oranı Türkiye genelinde yüzde 1,08, TR83 Bölgesi’nde ise yüzde 0,87 olarak gerçekleşti. Mart 2021’de bölgede TÜFE bir önceki aya göre yüzde 0,87, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 3,30, bir önceki yılın aynı ayına göre (yıllık) yüzde 17,57 ve12 aylık ortalamalara göre yüzde 14,33 oranında artış gerçekleşti.

TR83 BÖLGESİ’NDE AYLIK BAZDA EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 5,54 İLE "EĞİTİM" GRUBUNDA

TÜFE’de Mart 2021 döneminde ana harcama gruplarına bakıldığında, bölgede aylık bazda en yüksek artış yüzde 5,54 ile "eğitim" grubunda gerçekleşti. Bunu yüzde 2,85 ile "sağlık", yüzde 1,90 ile "çeşitli mal ve hizmetler” ve yüzde 1,49 ile "eğlence ve kültür" grubu izledi. Aylık bazda en az artış gösteren gruplar ise yüzde 0,02 ile "alkollü içecekler ve tütün", yüzde 0,18 ile "haberleşme" ve yüzde 0,46 ile "ulaştırma" oldu.