EIA: Küresel enerji tüketimi 2050'ye kadar yüzde 50 artacak

Enerji tüketimi bir sorun olarak dünyanın gündemine oturdu. Politikalar değişmezse üretim, tüketim ve nüfusun artmasına paralel olarak enerji tüketimi de artmaya devam edecek.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) Uluslararası Enerji Görünümü 2021 raporuna göre, Asya'daki gelişmekte olan ekonomiler başta olmak üzere güçlü küresel ekonomik büyüme, enerji tüketimindeki artışı tetikleyecek.

EN GÜÇLÜ ARTIŞ YENİLENEBİLİR ENERJİDE YAŞANACAK

EIA'nın mevcut yasa ve yönetmeliklere dayalı olarak gelecekteki enerji eğilimlerini öngören referans senaryosuna göre, 2050'ye kadar toplam enerji kaynakları arasında en güçlü artış yenilenebilir enerjide görülecek.

Enerji politikalarında önemli değişiklikler veya teknolojik atılımlar kaydedilmezse, yenilenebilir kaynakların enerji üretimindeki payı artsa bile 2050'ye kadar enerji kaynaklı karbondioksit emisyonlarında artış sürecek.

OECD DIŞI ÜLKELERDEKİ ELEKTRİK ÜRETİMİ 2050'YE KADAR İKİ KAT ARTACAK

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) dışı ülkelerdeki elektrik üretimi 2050'ye kadar iki katına çıkacak.

Elektrik üretiminde yenilenebilir kaynaklara daha fazla ağırlık verilmesi ve elektrik şebekesi güvenilirliğinin artırılmasına yönelik çabalar, dünya genelinde batarya kullanımında genişlemeye yol açacak.

MEVCUT POLİTİKA VE TEKNOLOJİ EĞİLİMLERİNİN DEVAM ETMESİ ENERJİ TÜKETİMİ ARTIRACAK

Rapora göre, enerji sektöründe mevcut politika ve teknoloji eğilimlerinin devam etmesi durumunda, 2020-2050 yıllarında küresel enerji tüketimi yaklaşık yüzde 50 artacak.

SIVI YAKIT TÜKETİMİ EN ÇOK OECD DIŞI ASYA ÜLKELERİNDE

Bu dönemde, sıvı yakıt tüketimi en çok OECD dışı Asya ülkelerinde gerçekleşecek. Hızlı nüfus artışı ve ekonomilerde kaydedilen büyüme, bu bölgelerdeki sıvı yakıt tüketimini tetikleyen unsurların başında olacak.

TÜKETİMİ ARTAN ÜLKELER HAM PETROL VEYA PETROL ÜRÜNLERİ İTHAL EDECEK

Tüketimin üretimi geride bıraktığı bu ülkelerde, ham petrol veya petrol ürünleri ithalatı da artacak.