EİB, sürdürülebilirlik adımlarını güçlendiriyor

EİB, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ile protokol imzalayarak çağın gereklerine uygun çalışma ortamının ilk adımını attı.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), BM Global Compact ile attığı küresel adımı, ulusal ve uluslararası fonlar aracılığıyla projeler yürüterek genişletmeye devam ediyor.

EİB İLE İŞ DÜNYASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİ

Sürdürülebilirlik odaklı ihracat stratejisiyle 2021 yılı hedefini aşarak yüzde 25 artışla 16 milyar 325 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren EİB, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ile iş birliği protokolüne imza attı.

"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PROJE VE EĞİTİM DEPARTMANINI KURDUK"

Küresel sürdürülebilirlik yatırımlarının 30 trilyon doları aştığını söyleyen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, her aşamada işleyişlerin yeniden tasarlanması gerektiği görüşünü savunarak, “2020 yılında sektörlerin uyum sürecine destek olmak ve yeni projelerin geliştirilmesi için Sürdürülebilirlik Çalışma Grubumuzu, 2021 yılında da yine bir ilke imza atarak Türkiye’de ihracatçı birlikleri arasında Sürdürülebilirlik Proje ve Eğitim Departmanımızı kurduk." dedi.

"SORUMLULUK BİLDİRİM RAPORUMUZU HAZIRLADIK"

Eskinazi, Ege İhracatçı Birlikleri'nin kurumsal sürdürülebilirlikten sektörel saha çalışmalarına; insan kaynağının sürdürülebilirliğinden firmaların Sürdürülebilirlik UR-GR projeleriyle desteklenmesine kadar birçok süreci yönettiğini sözlerine ekleyerek şu bilgileri verdi:

“Geçtiğimiz günlerde ihracatçı birliği olarak ilk kez Global Compact sorumluluk bildirim raporumuzu hazırladık. Çok yakın zamanda da tüm Türkiye’ye örnek teşkil edecek, Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik Raporu'nu kamuoyuna duyuracağız.

İNOVASYON YAŞANDI

Hem birliğimizin hem firmalarımızın sürdürülebilirlik karnesi, sektörlerimizin ve bölgemizin daha da gelişmesi için ihtiyacımız olan inovasyonun yaşandığını ortaya koyuyor." diye konuştu.