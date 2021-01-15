Düzce'de ek gelir için başladığı mantar üretiminde siparişlere yetişemiyor

Düzce'nin Darıca Mahallesinde yaşayan Umut Can Çalışkan, sağlık lisesini okudu. Kadrolu iş bulamayınca pazarcılık yaptı sonra da ek gelir için başladığı mantar üreticiliği büyüterek başarılı oldu.

Düzce'de, 10 yıl önce babasının ölümünün ardından annesiyle pazarcılık yapmaya başlayan Umut Can Çalışkan (22), ek gelir için 3 yıl önce istiridye mantarı üretimine başladı. Gelir elde edince mantar üretimini büyüten Çalışkan, talebin çok iyi olduğunu, siparişlere yetişemediğini söyledi.

Darıcı Mahallesi'nde yaşayan Çalışkan, ek gelir için istiridye mantarı yetiştiriciliğine başladı. Çalışkan, ilk olarak tek odada mantar yetiştirdi, talep artınca da üretim oda sayısını ikiye çıkardı. Çalışkan’ın 30 günde yetiştirdiği mantarlar, pazarda kilosu 15 liradan alıcı buluyor.

TALEPLERE YETİŞEMİYOR

3 yıl önce mantar üretimine başladığını söyleyen Çalışkan, "2011 yılında babamın ölümüyle annemle tek kaldığımız için maddi zorluklar hayatımızı da zora soktu. Pazarcılık yaparken diğer yandan hayalim olan hemşirelik mesleği için okumak istiyordum. Sağlık meslek lisesini kazandım ve kaydımı yaptırdım. Liseyi bitirip mezun olduktan sonra yine maddi imkansızlıklar nedeniyle üniversiteye gidemedim ve birkaç özel hastanede işe başladım. Kadro alamadığım için maddi olarak ek gelir sağlamak istedim. Bu sayede istiridye mantarı yetiştirmeye başladım." dedi.

“HALKIMIZ İSTİRİDYE MANTARINI SEVİYOR”

Çalışkan, "3 yıldan bu yana devam ediyorum. 30 günde mantar yetişiyor ve satışını yapıyoruz. Köy yerinde oturuyoruz. Köy yerinde ek gelir olarak gayet iyi geliri var. Aylık bir odanın 10 ile 15 bin lira geliri oluyor. 2 odamız var. Talep şu anda çok iyi ve siparişleri yetiştiremiyoruz. Düzce'de bu mantar pek bilinmiyor ama diğer illere gönderiyoruz. Ben Düzce'de pazarda da satıyorum. Yavaş yavaş mantarın tanınmasını sağlıyoruz. Tadı da çok güzel. Et gibi yemesi oluyor. Halkımız istiridye mantarını seviyor." diye konuştu.