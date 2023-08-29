Ek MTV'de birinci taksitin ödeme süresi uzatıldı 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar için bir defaya mahsus olarak alınacak Ek MTV'nin ilk taksitinin ödemesi 31 Ağustos'ta son buluyordu. Bu sürenin 6 Eylül'e uzatılmasına karar verildi.

ensonhaber.com

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bir açıklama yaparak, ek motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) birinci taksitinin ödeme süresinin uzatıldığını aktardı.

Buna göre ek MTV'nin ilk taksitinin ödemesi, 6 Eylül 2023 Çarşamba günü sonuna kadar yapılabilecek.

Kararın, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan değerlendirmeler neticesinde verildiği açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu bilgi verildi:

Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler neticesinde, 7456 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (5) numaralı fıkrası hükmü uyarınca 31 Ağustos 2023 Perşembe günü sonuna kadar ödenmesi gereken ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksitinin ödeme süresi 06 Eylül 2023 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.

EK MTV'nin içeriği

Ek MTV bir defaya mahsus olmak üzere alınacak. Ek MTV, araç sahiplerinin 2023 yılında ödeyecekleri vergi kadar olacak. 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında olacak. Ek MTV'nin ikinci taksiti ise kasım sonuna kadar ödenecek.

Ek MTV'yi ödemeyenleri neler bekliyor

Ek MTV'yi ödemeyen; trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemini gerçekleştiremeyecek.

Depremzedeler ek MTV ödemeyecek

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli yılıcı depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ ile Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem tarihi itibarıyla kayıtlı ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar, ek MTV'den istisna tutuluyor.

Ödeme noktaları

Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığına ait "gib.gov.tr" internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek. Ayrıca, vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine de ödemede bulunulabilecek.