Ekim 2023 ihracat rakamları açıklandı! İhracatta ekim ayı rekoru kırıldı Ticaret Bakanı Bolat, ekim ayına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı. Buna göre, ekimde aylık ihracat 7,4 oranında artarak 22 milyar 900 milyon dolar, 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde 210,1 milyar dolar ve 12 aylık ihracat yüzde 0,7 artışla 254,8 milyar dolar oldu.

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ensonhaber.com

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde (TİM) düzenlenen bir toplantıda, Türkiye'nin ihracat ve ithalat verileri ile yaptığı dış ticarete ait detayları aktardı.

Bakan Bolat'ın verdiği bilgilere göre ekim ayında da ihracat, yükselişini sürdürerek yüzde 7,4 oranında artarak 22 milyar 900 milyon dolar oldu.

Ekim itibarıyla 12 aylık ihracat yüzde 0,7 artışla 254,8 milyar dolar olurken 2022 yıl sonundaki 254,2 milyar dolarlık rekor rakamın üzerine çıkıldı.

"Tarihin en yüksek ekim ayı değeri"

Ticaret Bakanı Bolat, ihracat rakamlarını şu ifadelerle açıkladı:

Ekimde ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artarak 22,9 milyar dolar oldu. Böylece tarihin en yüksek ekim ayı değerine ulaştık.

"Almanya en fazla ihracat yapılan ülke"

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı Avrupa Birliği'nin (AB) dış ticaretini de gözler önüne seren Bakan Bolat, şöyle konuştu:

AB savaş ve enerji tedarikindeki sorunlardan en fazla etkilenen ekonomilerden biri olmuştur. AB'nin dünyadan ithalatı 2023 Ocak-Ağustos'ta yüzde 13,6 gerilemiştir. Bu da talebin ne kadar sert yavaşladığını gösteren bir veridir. Almanya ve Euro Bölgesi ekonomileri yılın üçüncü çeyreğinde daralma göstermiştir. Düşük talebin bir dönem daha devam etmesi bekleniyor.

"İhracat depremden etkilendi"

Türkiye’nin dünyadan kopuk olmadığını belirten Bakan Bolat, konuşmasında küresel büyüme ve ihracat verilerini vererek, Türkiye’nin de 6 Şubat’ta yaşadığı depremden etkilendiğini şöyle dile getirdi:

"6 milyar dolarlık ihracat kaybımız var"

2023 yılına dünya ve AB'deki şartlarla başlarken 6 Şubat'ta yaşadığımız yıkıcı deprem felaketi nedeniyle büyüme ve ihracat olarak olumsuz etkilerle karşılaştık. Şubat-ekim arasında 6 milyar dolarlık ihracat kaybımız var.

"Rekor rakamın üzerine çıkıldı"

Almanya'nın yine en fazla ihracat yapılan ülke olduğunu belirten Bolat'ın konuşması şöyle şekillendi:

Tüm bu zorluklara rağmen aylık yükseliş ağustos ve eylül ayında devam etti. Ekim'de de yükselişini sürdürdü. Ekimde ihracat, geçen yıla göre yüze 7,4 artarak 22,9 milyar dolara ulaşmıştır. Allah'a şükürler olsun. Tarihin en yüksek ekim ayı değerine ulaştık. Tüm ihracatçılarımızı ve Ticaret Bakanlığımız olarak değerli çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum. 254,2 milyar dolarlık rekor rakamın üzerine çıkmış bulunmaktayız.

"Türk Lirasıyla ticaret arttı"

Bolat, konuşmasında Türk Lirası ile yapılan ihracatın arttığını da şöyle dile getirdi:

Türk Lirası ile ilk 10 ayda ithalatımızda yüzde 140 bir artış var

Bakan Bolat'ın konuşmasında öne çıkan ekim ayı dış ticaret verileri:

İthalat ekim ayında yüzde 1,3 oranında artarak 29,6 milyar dolar oldu.

Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 14,9 azalışla 6 milyar 721 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Katma değerli ihracatımızın payı ilk 10 ayda yüzde 40,3'e yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 4,4 puan artarak yüzde 77,3 olarak gerçekleşti.

Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 3,4 puan azalarak yüzde 87,7 olarak gerçekleşti.

Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ihracatın ithalatı karşılama oranı 13,2 puan azalarak yüzde 92,6 olarak gerçekleşti.

Ekim ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Almanya (1 milyar 764 milyon dolar), Irak (1 milyar 322 milyon dolar) ve ABD (1 milyar 253 milyon dolar) oldu.

Ekim ayında en fazla ithalat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Çin (3 milyar 760 milyon dolar), Rusya Federasyonu (3 milyar 291 milyon dolar) ve Almanya (2 milyar 606 milyon dolar) oldu. İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 47,1 oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı yüzde 58,5 oldu.

Eylül ayı ihracatı

Eylül ayında ihracat yüzde 0,3 artarak 22 milyar 670 milyon dolar olmuştu.

"İhracatçılarımızı desteklemeye devam edeceğiz"

Bolat, açıklamadan sonra yaptığı paylaşımda, ihracatçılara yönelik desteklerin süreceğini şu sözlerle dile getirdi: