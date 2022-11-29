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Ekim ayı dış ticaret dengesi açıklandı
TÜİK, ekim ayı dış ticaret dengesini açıkladı. Buna göre ekim ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 3, ithalat yüzde 31,4 artış gösterdi.
- Haber Merkezi
- 29.11.2022 - 10:01
- Güncelleme : 29.11.2022 - 10:31
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı dış ticarat endeksini paylaştı.
Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, ekimde yüzde 1 artarak 19 milyar 568 milyon dolardan 19 milyar 766 milyon dolara yükseldi.
Türkiye'nin ihracatı ekimde 21 milyar 328 milyon dolar oldu
TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 artarak 21 milyar 328 milyon dolar, ithalat yüzde 31,4 artarak 29 milyar 202 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Ekim ayında dış ticaret rakamları
- Ocak-ekim döneminde ihracat yüzde 15,4, ithalat yüzde 39,4 arttı.
- Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 artarak 209 milyar 394 milyon dolar, ithalat yüzde 39,4 artarak 300 milyar 443 milyon dolar olarak gerçekleşti.
- Ekim ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 1 ithalat yüzde 12,8 arttı.
- Dış ticaret açığı ekim ayında yüzde 421,7 yükseldi.
- Dış ticaret açığı ocak-ekim döneminde yüzde 168,3 arttı.
- Ekim ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu.
- Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 2,9 azaldı.