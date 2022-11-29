Ekim ayı dış ticaret dengesi açıklandı

TÜİK, ekim ayı dış ticaret dengesini açıkladı. Buna göre ekim ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 3, ithalat yüzde 31,4 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı dış ticarat endeksini paylaştı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, ekimde yüzde 1 artarak 19 milyar 568 milyon dolardan 19 milyar 766 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'nin ihracatı ekimde 21 milyar 328 milyon dolar oldu

TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 artarak 21 milyar 328 milyon dolar, ithalat yüzde 31,4 artarak 29 milyar 202 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ekim ayında dış ticaret rakamları