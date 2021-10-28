Ekim ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı

Kasım ayında açıklanacak ekim ayına ait enflasyon rakamının ne olacağına dair yapılan beklenti anketine göre enflasyon yüzde 2,50 artacak.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Çarşamba günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,50 artmasını bekliyor.

ANKETE KATILAN EKONOMİSTLER ENFLASYONUN EN DÜŞÜK YÜZDE 1,50 ARTMASI BEKLENİYOR

Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,50, en yüksek yüzde 3,40 aralığında yer aldı.

YÜZDE 2,50 ARTIŞA GÖRE ENFLASYONUN 20.01 OLACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,50) göre bir önceki ay yüzde 19,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,01'e yükseleceği hesaplanıyor. Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,25 artış göstermişti.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 128 baz puan artarak yüzde 19,30'a yükseldi.