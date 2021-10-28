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    Ekim ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı

    Kasım ayında açıklanacak ekim ayına ait enflasyon rakamının ne olacağına dair yapılan beklenti anketine göre enflasyon yüzde 2,50 artacak.
    • AA
    • 28.10.2021 - 09:34
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    Ekim ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı

    AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Çarşamba günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,50 artmasını bekliyor.

    ANKETE KATILAN EKONOMİSTLER ENFLASYONUN EN DÜŞÜK YÜZDE 1,50 ARTMASI BEKLENİYOR

    Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,50, en yüksek yüzde 3,40 aralığında yer aldı.

    YÜZDE 2,50 ARTIŞA GÖRE ENFLASYONUN 20.01 OLACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

    Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,50) göre bir önceki ay yüzde 19,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,01'e yükseleceği hesaplanıyor. Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,25 artış göstermişti.

    Ekim ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı #1

    YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ

    Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 128 baz puan artarak yüzde 19,30'a yükseldi.

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