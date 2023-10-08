Ekim ayı geldi, Sinop kestanesi tezgahta yerini aldı! Kilosu 250 lira

Kış denince ilk akla gelenlerden "kestane", Sinop'ta toplanarak tezgaha geldi ve kilosu 250 liradan satılmaya başlandı.
Ekim ayının gelmesiyle birlikte, Sinop kestanesi tezgahta yerini alarak çiğ hali 250 liradan satışa sunuldu.
Bu yıl kestane üreticilerini olumsuz etkileyen bir faktör, kestane gal arısı zararlısının görülmesi oldu. Gal arısı kestane verimine olumsuz yansıdı.
Üreticiler, zararlı nedeniyle bu sezon kestane veriminin düşük olduğunu açıkladı.
Kestanenin az olması fiyatını artırdı
Kestane satıcısı Emine Ergül kestane satışlarının seyrini şu sözlerle dile getirdi:
Kestane fiyatımız şu anda 250 lira. Bu yıl kestane olmadığı için pahalı. Bu yıl hastalık var, bu yüzden kestane şu anda tezgahımızda çok az bulunuyor. Geçen yıl çuval çuval vardı. Bu yıl hastalık olduğu için fazla yok.
Vatandaş kestane fiyatlarını yüksek buldu
Kestane fiyatlarını çok yüksek bulan bir vatandaş ise şöyle konuştu:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
250 lira çok yüksek bir fiyat. Ekonomik olarak çok şaşırtıcı. Geçen sene olan kestanenin fiyatı 80 lira civarındayken şimdi 250 lirayı bulmuş. Bursa'dan buraya misafir olarak geldim. Şu anda buradaki fiyatları çok yüksek buluyoruz.
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