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    Ekim ayı ihracatı yüzde 2,8 artışla 21,3 milyar dolar oldu

    Ticaret Bakanı Muş, ekim ayında ihracatın geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artışla 21,3 milyar dolar gerçekleştiğini belirtti.
    • 02.11.2022 - 13:34
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 14:19
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    Ekim ayı ihracatı yüzde 2,8 artışla 21,3 milyar dolar oldu

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ekim ayına ilişkin dış ticaret verilerini İstanbul’da Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde (TİM) düzenlenen basın toplantısında "Ekim ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artışla 21,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir." diyerek açıkladı.

    10 aydır ihracat artıyor

    Muş, açıklamasında "İhracatımız geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmeyi bu yılın ilk 10 ayında da devam ettirmiş ve her ay olduğu gibi en yüksek aylık ihracat değerine ulaşmıştır." dedi.

    Ocak-ekim dönemi ihracatı yüzde 15 arttı

    Tüm zamanların en yüksek ekim ayı ihracatının gerçekleştiğini aktaran Muş, ocak-ekim dönemi ihracatının da yüzde 15 artışla 209,5 milyar dolara yükseldiğini belirtti.

    Ekim ayı ihracatı yüzde 2,8 artışla 21,3 milyar dolar oldu #1

    ihracat

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