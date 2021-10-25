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    Ekim ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklandı

    İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 78 seviyesinde gerçekleşti.
    • AA & Ensonhaber
    • 25.10.2021 - 10:21
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 10:46
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    Ekim ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklandı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı (KKO) verilerini paylaştı. Buna göre KKO, bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 78  seviyesine geriledi.

    Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 77,5 seviyesinde gerçekleşti.

    KKO

     

    1.747 İŞ YERİ İLE ANKET YAPILDI

    KKO 2021 yılı Ekim ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.747 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

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