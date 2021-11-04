Ekim ayı işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Gözler hesaplarda

Ekim ayı işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Gözler hesaplarda

İşsizlik maaşı alan vatandaşlar ekim ödemelerinin hesaplarına ne zaman yatacağını sorguluyor. Peki ekim ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak, belli oldu mu? İşte detaylar...

İşsizlik maaşı faydalanan vatandaşlar, ayın ilk haftasında ödemelere dair detayları sorguluyor.

İşten çıkarılmaları sonucu işsizlik ödemesi alanlar, hesaplarına yatacak ödemeleri dört gözle bekliyor.

Kasım ayına girilmesiyle birlikte ekim ayı hakedişlerinin ne zaman ödeneceği merak konusu oldu. Ekim ayı işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatacak sorusu gündemde yerini aldı.

Akabinde ise gözler hesaplara çevrildi. İşte işsizlik ödemeleri tarihi..

EKİM AYI İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Ekim ayı işsizlik maaşı Kasım ayının başında yatacak. Ödemelerin ayın 5'inde hesaplara yatırılması bekleniyor.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI 2021

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.