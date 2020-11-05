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    Ekim ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başlıyor

    Ekim ayına ilişkin ödemelerin, bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlayacağı duyuruldu.
    • İHA
    • 05.11.2020 - 09:51
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 12:44
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    Ekim ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başlıyor

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri hakkında açıklamada bulundu.

    ÖDEMELER BUGÜN BAŞLIYOR

    Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıkladı.

    Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını da hatırlattı.

    Ekim ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başlıyor #1

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