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- Ekim ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başlıyor
Ekim ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başlıyor
Ekim ayına ilişkin ödemelerin, bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlayacağı duyuruldu.
- İHA
- 05.11.2020 - 09:51
- Güncelleme : 05.11.2020 - 12:44
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri hakkında açıklamada bulundu.
ÖDEMELER BUGÜN BAŞLIYOR
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıkladı.
Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını da hatırlattı.