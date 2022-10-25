Ekim ayı kapasite kullanım oranı açıklandı

TCMB, ekim ayı kapasite kullanım oranınının 0,5 arttığını bildirdi.

Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir ülkenin üretimi açısından önemli bir veri olarak kabil ediiyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 76,9 seviyesinde gerçekleşti.

KKO-MA ekimde yüzde 0,7 arttı

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 76,6 seviyesinde gerçekleşti.