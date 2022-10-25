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    Ekim ayı kapasite kullanım oranı açıklandı

    TCMB, ekim ayı kapasite kullanım oranınının 0,5 arttığını bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2022 - 10:02
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 10:18
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    Ekim ayı kapasite kullanım oranı açıklandı

    Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir ülkenin üretimi açısından önemli bir veri olarak kabil ediiyor.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 76,9 seviyesinde gerçekleşti.

    KKO-MA ekimde yüzde 0,7 arttı

    Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 76,6 seviyesinde gerçekleşti.

    KKO


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