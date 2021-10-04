Ekim ayı kira artış oranı 2021: Kiralara ne kadar zam gelecek?

Ekim ayı kira artış oranı 2021: Kiralara ne kadar zam gelecek?

TÜİK, 2021 Eylül ayına dair enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ekim ayı kira artış oranı netlik kazandı. Peki ekim ayı kira artışı ne kadar? İşte yanıtı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin tüketici ve yurt içi üretici fiyatlarını açıkladı.

Açıklamanın ardından kiralara gelecek zam oranı, hem ev sahipleri hem de kiracılar tarafından merak edildi.

TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı ekim ayı için yüzde 16,42 oldu.

Peki ekim ayında kiralara ne kadar zam gelecek? Ekim 2021 kira artışı ne kadar? İşte, enflasyon oranlarına göre kira artışı...

ENFLASYONA GÖRE KİRA ARTIŞI NE KADAR?

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise, TÜFE 2021 yılı eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,42 artış gerçekleşti.

Bu durumda ev kiraları en fazla yüzde 16,42 oranında zamlanacak.

EKİM 2021 KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Konut Kirası: 1.000 TL

TÜİK TEFE TÜFE Ekim 2021 Kira Artış Oranı: % 16,42

Ekim Ayı Kira Zammı Tutarı: 164,2 TL

Ekim Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.164,2 TL