Ekim ayı kısa vadeli borç istatistikleri yayınlandı

TCMB, ekim ayı kısa vadeli dış borç istatistiklerini 142,3 milyar ABD dolar olarak yayınladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı kısa vadeli dış borç istatistiklerini yayınlandı.

Ekim sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2021 yıl sonuna göre yüzde 17,1 oranında artışla 142,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Bankalar kaynaklı kısa vadeli borç stoku arttı

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 13,4 oranında artarak 58,3 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 17,4 oranında artarak 51,8 milyar ABD doları düzeyine geldi.

Borç stokunun ayrıntıları